Viacerí členovia tripartity nesúhlasia s návrhom zákona o zmene klímy

Bratislava 3. apríla (TASR) - Viacerí členovia tripartity nesúhlasili s návrhom zákona o zmene klímy, ako aj s návrhom zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a vyjadrili zásadné pripomienky. Uviedol to po skončení plenárneho zasadnutia Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR predseda HSR Milan Krajniak (Sme rodina), dočasne poverený minister práce. Na rokovaní tripartity sociálni partneri podľa neho rokovali o viacerých vládnych a poslaneckých návrhoch zákonov, zhodli sa na ôsmich bodoch.



Krajniak priblížil, že sociálni partneri spomínané dva zákony z dielne envirorezortu neodporúčajú na ďalšie legislatívne konanie a požadujú od ministerstva životného prostredia vyčíslenie dosahov zákonov na podnikateľské prostredie.



"Nechcem, aby to vyznelo tak, že rezort práce je so zamestnávateľskými zväzmi v otázke zákona o zmene klímy v spore. Ak jeho normy zdvihnú náklady podnikateľskému sektoru, tak vzniknú náklady tým ľuďom, ktorí produkty a služby podnikateľského sektora musia kupovať. Napríklad, ak prejdú normy zákona o zmene klímy, tak v roku 2030 sa výrazne predraží bývanie. A to bude už potom problém nášho rezortu," spresnil Krajniak.



Tripartita podľa ministra práce rokovala aj o probléme trvajúcej tzv. mimoriadnej situácie. V súčasnosti sú v platnosti dve mimoriadne situácie, a to v súvislosti s pandémiou COVID-19 a v súvislosti s prílevom utečencov v dôsledku vojny na Ukrajine.



Platnosť mimoriadnych opatrení má podľa Krajniaka ešte svoju relevanciu z dôvodu dodávok liekov, zabezpečenia ochranných opatrení v zariadeniach sociálnych služieb a integrácie ukrajinských utečencov.



"Sociálni partneri sa dohodli na identifikovaní dosahov na pracovno-právne vzťahy a postupné vypínanie opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Čo sa týka harmonogramu vypínania, uskutočnia sa odborné rokovania medzi ministerstvom práce a Konfederáciou odborových zväzov," dodal Krajniak.