Viacerí výrobcovia liekov sa zaviazali znížiť ceny na trhu USA

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Dohody v piatok podpísali spoločnosti Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech, Boehringer Ingelheim a Novartis.

Washington 20. decembra (TASR) - Niekoľko z najväčších amerických a európskych farmaceutických spoločností v piatok (19. 12.) podpísalo s prezidentom USA Donaldom Trumpom dohody o dobrovoľnom znížení cien svojich liekov na americkom trhu. Výmenou za to voči ním Trumpova administratíva počas troch rokov neuplatní plánované zvýšenie ciel na farmaceutické produkty, ak tieto firmy budú pokračovať v investíciách v USA. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.

Dohody v piatok podpísali spoločnosti Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead, GSK, Sanofi, Genentech, Boehringer Ingelheim a Novartis. Už skôr podobné dohody Trump ohlásil s firmami Eli Lilly, Novo Nordisk, Pfizer, AstraZeneca a EMD Serono.

K dnešnému dňu sa 14 zo 17 najväčších farmaceutických spoločností dohodlo na drastickom znížení cien liekov pre americký ľud a amerických pacientov,“ povedal Trump v piatok. „Toto predstavuje najväčšie víťazstvo v oblasti dostupnosti liekov pre pacientov v histórii amerického zdravotníctva a bude z toho profitovať každý Američan,“ dodal.

Podľa štúdie spoločnosti Rand Corp. z roku 2024 sú ceny liekov na predpis v USA v priemere takmer trikrát vyššie ako na ostatných trhoch.
