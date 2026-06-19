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Viacročný rozpočet EÚ sa musí podľa rakúskej vlády výrazne znížiť
Návrh, ktorý predložilo cyperské predsedníctvo Rady EÚ, naďalej počíta s takmer dvoma biliónmi eur.
Autor TASR
Viedeň 19. júna (TASR) - Celkový objem finančného rámca Európskej únie na roky 2028 až 2034 sa v porovnaní so súčasnými návrhmi musí „výrazne znížiť“, vyhlásila v piatok rakúska ministerka pre európske záležitosti Claudia Bauerová. Návrh, ktorý predložilo cyperské predsedníctvo Rady EÚ, naďalej počíta s takmer dvoma biliónmi eur, čo v porovnaní s návrhom Európskej komisie (EK) predstavuje „zníženie o necelé dve percentá“, dodala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„To je kvapka v mori, je to len čisto kozmetická úprava. Tu sme ďaleko od udržateľného kompromisu,“ pokračovala Bauerová. „V súčasnosti to naďalej vyzerá tak, že národný príspevok pre krajinu ako Rakúsko sa bude musieť zvýšiť takmer o 60 %,“ uzavrela rakúska ministerka.
EK pripravila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) minulý týždeň predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením rozpočtového rámca o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Svoj odmietavý postoj k návrhu v piatok zopakoval aj nenemecký kancelár Friedrich Merz, pričom zdôraznil, že Berlín naďalej odmieta myšlienku nových dlhov, za ktoré by spoločne ručili členské štáty Únie.
„To je kvapka v mori, je to len čisto kozmetická úprava. Tu sme ďaleko od udržateľného kompromisu,“ pokračovala Bauerová. „V súčasnosti to naďalej vyzerá tak, že národný príspevok pre krajinu ako Rakúsko sa bude musieť zvýšiť takmer o 60 %,“ uzavrela rakúska ministerka.
EK pripravila na roky 2028 až 2034 rozpočtový plán v celkovom objeme 1,76 bilióna eur. Cyperské predsedníctvo EÚ vo štvrtok (11. 6.) minulý týždeň predložilo návrh, ktorý počíta s miernym znížením rozpočtového rámca o 2 % alebo 32,8 miliardy eur. Svoj odmietavý postoj k návrhu v piatok zopakoval aj nenemecký kancelár Friedrich Merz, pričom zdôraznil, že Berlín naďalej odmieta myšlienku nových dlhov, za ktoré by spoločne ručili členské štáty Únie.