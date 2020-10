Vianoce budú v znamení praktických darčekov a nákupov online

Bratislava 21. októbra (OTS) - Nákupný radca Heureka upozorňuje, že očakáva rekordný nápor na e-shopy, preto je dobré nakúpiť čo najskôr. Pre všetkých nerozhodných pripravila nového darčekového radcu.Tohtoročná pandémia poznamenala aj to, čo si Slováci chcú tento rok nájsť pod stromčekom. Nákupný radca Heureka totiž predpovedá, že tento rok to bude oveľa viac praktických darčekov ako po minulé roky, najmä takých, ktoré spríjemnia nevyhnutný pobyt doma. „,“ hovorí šéf Heureky. Tento rok tak bude dopyt po smoothie mixéroch, french pressoch a kávovaroch. Na obľube však nestratia tradičné darčeky, ako sú technologické vychytávky či produkty pre zdravie. „dopĺňa. Ženám spravia ich blízki radosť aroma lampami či difuzérmi. Muži ocenia technologické novinky, ako sú gadgety či herné konzoly s novými hrami. Populárnym darčekom zostávajú inteligentné náramky a hodinky. Pre deti bude vianočným hitom stavebnica Lego, rodičia zabodujú aj kreatívnymi sadami a interaktívnymi hračkami.Vianočná sezóna predstavuje nápor na e-shopy. Každoročne nakupuje online čoraz viac Slovákov a vzhľadom na vývoj tohto roka sa očakáva, že padnú všetky rekordy. Ešte viac nákupov presunú Slováci do e-shopov, aby sa vyhli davom v nákupných centrách. „“ vyhlásilZ tohtoročného prieskumu Heureky medzi zákazníkmi vyplynulo, že Slováci sa priemerne chystajú minúť na vianočné darčeky od 100 do 250 eur. Takúto sumu minie zhruba tretina opýtaných. Väčšina opýtaných, až 44 %, bude nakupovať darčeky pre 5 až 9 ľudí, tretina len pre 1 až 4 ľudí.Mnoho z nich sa však stretáva s problémom, že nevedia prísť na to, čím by spravili radosť svojim blízkym. Heureka preto tento rok prišla s novým darčekovým radcom. Práve tam nájdu zákazníci najobľúbenejšie kategórie produktov pre mužov, ženy aj deti, vyberané na základe dátových analýz a štatistických predikcií. V týchto kategóriách bude potom už jednoduché vybrať darček, ktorý obdarovaných naozaj poteší. Na webe darceky.heureka.sk ponúka možnosť vyfiltrovať si produkt pre kohokoľvek a v akomkoľvek cenovom rozmedzí.