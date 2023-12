Vianoce na Kube nebudú tento rok veľmi veselé v dôsledku krízy

Havana 24. decembra (TASR) - Vianoce na Kube nebudú tento rok veľmi veselé. Ekonomika na ostrove je totiž na pokraji kolapsu v dôsledku sankcií USA, slabých príjmov v cestovnom ruchu a pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19. Domácnosti na Kube tak zápasia s nedostatkom paliva, potravín, liekov aj obmedzenou verejnou dopravou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vianočné sviatky na Kube majú za sebou pestrú minulosť. A to aj v ekonomicky lepších časoch. Bývalý vodca Fidel Castro pôvodne označil svoju revolúciu za ateistickú a v roku 1959 vymazal tieto sviatky z kubánskeho kalendára. Neskôr zmiernil svoj postoj ku katolíckej cirkvi a v roku 1997 znovu zaviedol Vianoce ako štátny sviatok. Ako gesto dobrej vôle pred návštevou zosnulého pápeža Jána Pavla II.



Potravinová situácia na komunistami riadenom ostrove je však počas tohoročných sviatkov pre mnohých zlá. Inflácia zdvihla ceny aj základných položiek, ako sú vajcia, zatiaľ čo platy štátnych zamestnancov stagnujú.



Produkcia bravčového mäsa, ryže a fazule, ktoré by nemali chýbať na tradičnom sviatočnom stole, klesla v roku 2023 o 80 %.



Kríza podnietila rekordnú migráciu. Americké úrady za uplynulé dva roky zaznamenali takmer pol milióna kubánskych imigrantov.



Pre niektorých Kubáncov je však dôležité udržať si aj napriek problémom vianočnú náladu. "Pre mňa je tento malý stromček veľmi cenný. Nikdy som ho neprestala zdobiť," povedala Raquel Contrerasová 59-ročná obyvateľka Havany, ktorá si svoj malý umelý vianočný stromček postavila aj v časoch, keď Vianoce neboli oficiálnym sviatkom.



Predavačka kubánskych remeselných výrobkov Melani Ramosová sa však sťažuje, že sa cíti byť na dne, pretože regály sú prázdne a jej priatelia aj členovia rodiny emigrovali. Nemá tak veľa dôvodov na vianočnú náladu. A pre nedostatok potravín si podľa nej len málo domácností tento rok bude môcť vychutnať vôňu pečeného bravčového mäsa, čiernej fazule a manioku, čo sú tradičné kubánske jedlá.



"Vo filmoch vidíte, ako si všetci užívajú Vianoce. Deň, ktorý by mal symbolizovať stretnutie, nádej a rodinu, je u nás veľmi tichý a pokojný. Je mi z toho smutno," dodala.