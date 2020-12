Vianočná novinka: Tesco Online nákupy už pre 2,8 milióna Slovákov

O Tesco Online nákupoch

Najobľúbenejšia služba dovozu potravín, drogérie či potrieb pre domácnosť je momentálne celkovo dostupná pre 1,1 milióna domácností a 2,8 milióna ľudí na Slovensku. Autá k zákazníkom mesačne rozvezú priemerne 950-tisíc výrobkov a najazdia viac ako 113-tisíc kilometrov. Nákupy na doručenie podľa zákazníckych zoznamov pripravujú špecialisti – pracovníci vychystávania tovaru. Sú vyškolení tak, aby zakaždým vyberali ten najkvalitnejší tovar s najdlhšou zárukou a podľa pravidla: „Kúpil by si si to sám?“ Suma za doručenie sa pohybuje od 1,59 eura do 4,49 eura v závislosti od vybraného času dovozu. Ceny všetkých tovarov sú rovnaké ako v hypermarketoch Tesco v deň dodania. Zákazníci si môžu svoje nakupovanie ešte viac uľahčiť, a to vytvorením nákupných zoznamov cez webstránku alebo aplikáciu vo svojich smartfónoch.

Bratislava 15. decembra (OTS) - Tesco sa stará o predvianočné nákupy svojich zákazníkov aj vďaka službe Tesco Online nákupy , ktorá prináša bezpečnejší nákup potravín a ďalších výrobkov z pohodlia domova. Službu Tesco Online nákupy si budú môcť pred Vianocami vyskúšať nakupujúci v nových lokalitách. Tesco výrazne rozšírilo pokrytie služby, ktorá je tak po novom k dispozícii už pre 2,8 milióna ľudí, resp. 1,1 milióna domácností naprieč celým Slovenskom. Výhody Tesco Online nákupov sú dostupné už aj pre zákazníkov napríklad v Dunajskej Strede, Brezne, Liptovskom Mikuláši či ďalších mestách a obciach. Navyše, reťazec opäť posilnil kapacitu služby v existujúcich lokalitách – v medziročnom porovnaní je dostupných 90 % dodacích časových úsekov navyše.Reťazec Tesco prináša zákazníkom jednoduchý a bezpečnejší predvianočný nákup vďaka službe Online nákupy. Tie sú skvelou pomocou pre všetkých nakupujúcich Tesca, ktorí si chcú v predvianočnom období nakúpiť z pohodlia domova čerstvé i trvanlivé potraviny či ďalšie potrebné výrobky. Nakupujúci oceňujú službu Tesco Online nákupov najmä v súčasnej mimoriadnej situácii a jej prínosy ako komfort, úspora času či bezpečná donáška si pochvaľujú napríklad aj mnohí ľudia, pre ktorých je v súčasnosti náročné ísť si nakúpiť do obchodu.“ hovorí, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.Reťazec sprístupnil Tesco Online nákupy pred Vianocami v nasledujúcich mestách: Dunajská Streda, Gabčíkovo, Nové Zámky, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Žiar nad Hronom, Brezno, Detva, Hriňová, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš. Pribudlo aj pokrytie mnohých ďalších lokalít (celý zoznam je priložený nižšie na záver tlačovej správy). Zákazníci si dostupnosť služby vo svojej lokalite môžu overiť jednoducho: podľa PSČ a miesta bydliska na webstránke služby Navyše, Tesco pred vianočnými sviatkami posilnilo kapacitu služby aj v existujúcich lokalitách. „,“ dodávaTesco rozšírilo službu Online nákupov tento rok už niekoľkokrát. Od mája 2020 ju môže využívať aj 600-tisích nových zákazníkov v Trenčíne, Banskej Bystrici, Poprade a okolí. V reakcii na vypuknutie koronakrízy Tesco na jar pridalo aj 40 % nových dodacích časových úsekov, ktoré si zákazníci môžu zvoliť pre doručenie svojho nákupu. Reťazec sprístupnil aj novú službu Tesco Zásielka dostupnú v lokalitách, kde nie je možné využiť nákup prostredníctvom Tesco Online nákupov. Tesco Zásielka pozostáva z vopred pripraveného balenia 24 trvanlivých potravín a základnej drogérie. Balíček doručí zákazníkom kuriér po zadaní objednávky.Tesco chce prinášať zákazníkom skvelú hodnotu pri ich nákupoch každý deň. Reťazcu záleží na tom, aby prinášal bezpečnejšie nákupy pre nakupujúcich. Zákazníci si môžu vybrať medzi obchodmi Tesca, kde nájdu všetko potrebné pod jednou strechou a môžu vyžiť napríklad inovatívny nákup so službou Scan&Shop alebo sa môžu rozhodnúť pre pohodlný spôsob nakupovania vďaka Tesco Online nákupom. Tesco ponúka aj službu Klikni a Vyzdvihni umožňujúcu vyzdvihnutie nákupu vo vybraných predajniach Tesca vo zvolenom čase, ktorý nakupujúcemu najviac vyhovuje.Kuchyňa, Pernek pri Malackách, Gajary, Jakubov, Suchohrad, Záhorská Ves, Rohožník na Záhorí, Veľké Leváre, Malé Leváre, Doľany pri Častej, Častá, Suchá nad Parnou, Dolné Orešany, Horné Orešany, Smolenice, Trstín, Bíňovce, Boleráz, Bohdanovce nad Trnavou, Jaslovské Bohunice, Dolné Dubové, Dechtice, Kátlovce, Dolná Krupá, Dolný Lopašov, Chtelnica, Nižná pri Piešťanoch, Dežerice, Veľké Kostoľany, Veselé pri Piešťanoch, Drahovce, Veľké Blahovo, Orechová Potôň, Kráľovičove Kračany, Baka, Gabčíkovo, Dolný Bar, Vydrany, Vrakúň, Rohovce, Blatná na Ostrove, Horný Bar, Holice na Ostrove, Michal na Ostrove, Horná Potôň, Lehnice, Blahová, Bánov pri Nových Zámkoch