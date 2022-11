Vianočná sezóna sa rozbieha

Foto: DPD

Bratislava 7. novembra (OTS) - Kuriéri už začínajú pociťovať blížiace sa vianočné sviatky. Počet objednávok z internetových obchodov začína postupne narastať a podľa očakávania kuriérskej spoločnosti DPD bude tohtoročná sezóna pre e-shopy silná. Zákazníci, ktorí chcú vianočné darčeky pre rodinu a blízkych kupovať online, by si preto nemali nenechávať sviatočné nákupy na poslednú chvíľu.Vianočná sezóna internetových nákupov sa postupne rozbieha. S blížiacim sa koncom roka sa pravidelne zvyšuje množstvo zásielok, ktoré kuriérske spoločnosti prepravia z internetových obchodov k zákazníkom. Ich množstvo spravidla kulminuje okolo „nákupného sviatku” Black Friday, kedy e-shopy pripravujú pre svojich zákazníkov rôzne akciové ponuky a zľavy. Od tohto dňa, ktorý tento rok pripadol na 25. novembra, už množstvo prepravených zásielok neklesne až do Vianoc. Počet objednávok, ktoré v tomto období kuriérske spoločnosti prepravia, je aj o desiatky percent vyšší ako počas bežného roka.” odhaduje generálny riaditeľ DPD na Slovensku, Peter Pavuk. Počet ľudí, ktorí nakupujú na internete postupne rastie. Navyše, v období pandémie si nákupy na internete vyskúšalo veľké množstvo nových zákazníkov, z ktorých mnohí už pri nich aj ostali.” hovorí Pavuk.Spoločnosť DPD sa na sezónu dôsledne pripravila.,” hovorí Peter Pavuk. DPD napriek tomu odporúča, aby si zákazníci nenechávali nákupy na poslednú chvíľu. Do Vianoc spoločnosť doručí všetky zásielky, ktoré budú odovzdané na prepravu do 20.decembra. To znamená, že zákazník, ktorý chce mať istotu, že všetky darčeky dorazia včas pod vianočný stromček by mal svoje objednávky v internetových obchodoch ukončiť pred týmto dátumom. “” dodáva Peter Pavuk.