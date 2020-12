Vianočná zbierka Tesca pomohla ľuďom v núdzi

Bratislava 9. decembra (OTS) - Zákazníci mohli od 19. novembra do 3. decembra 2020 darovať trvanlivé potraviny a drogériu vo všetkých 153 obchodoch Tesca na Slovensku. Vyzbierať sa v nich podarilo 100 ton potravín a drogérie v hodnote viac ako 165-tisíc eur. Tesco po skončení zbierky rozdelí medzi spolupracujúce charitatívne organizácie aj finančnú pomoc navyše – vo výške 20 % hodnoty potravín a drogérie vyzbieraných v obchodoch. Zapojiť sa a pomôcť však môžu zákazníci aj naďalej, a to pri online nákupe prostredníctvom služby Tesco Online nákupy do 24. decembra tohto roka.Reťazec Tesco zorganizoval už 8. ročník najväčšej Vianočnej potravinovej zbierky, ktorá je zároveň najtradičnejšou aktivitou svojho druhu na Slovensku.,“ uviedla, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.Zákazníci, ktorí sa ešte nestihli zapojiť alebo chcú pomôcť spolu s Tescom ešte viac, môžu naďalej využiť rýchlu a jednoduchú možnosť darovania potravín z pohodlia a bezpečia svojho domova cez službu Tesco Online nákupy . Pri svojom online nákupe majú nakupujúci na výber spomedzi šiestich pripravených balíčkov pomoci v hodnote od 5 do 12 eur. Doteraz zákazníci darovali zhruba tisíc balíčkov pomoci – aj potravinová zbierka prebiehajúca online tak pomáha pripraviť krajšie Vianoce ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.Aby Tesco pomohlo ešte viac, každoročne medzi spolupracujúce charitatívne organizácie rozdelí aj finančnú pomoc navyše vo výške 20 % hodnoty potravín a drogérie vyzbieraných v obchodoch Tesca. Rovnako to je aj tento rok pri 8. edícii obľúbenej potravinovej zbierky.“ zdôraznil, riaditeľ Potravinovej banky Slovenska.Okrem Potravinovej banky Slovenska reťazec pri distribúcii výrobkov spolupracoval aj s ďalšími charitatívnymi organizáciami ako Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Vagus a Depaul. Navyše, do 8. ročníka potravinovej zbierky sa zapojili aj dodávatelia Tesca, zapojilo sa celkovo päť partnerov.Tesco si uvedomuje, že pomoc ľuďom v núdzi je v tomto roku, poznačenom koronakrízou, ešte urgentnejšia ako kedykoľvek predtým. V apríli pomohol reťazec tým najzraniteľnejším vďaka potravinovému daru v hodnote 172-tisíc eur. V reakcii na koronakrízu zorganizovalo Tesco mimoriadnu, letnú potravinová zbierku. Zákazníci mohli v období 10 týždňov darovať trvanlivé či drogériové produkty v ktoromkoľvek z obchodov reťazca. Vyzbierať sa podarilo 28 ton potravín a drogériových výrobkov.Tesco pomáha ľuďom v núdzi deň čo deň aj vďaka darovaniu nepredaných potravín. Význam takéhoto darovania sa naplno potvrdil práve v uplynulých mesiacoch koronakrízy. Starostlivosť o ľudí v núdzi sa stala potrebnou viac ako kedykoľvek predtým a vďaka programu darovania potravín sa podarilo pomôcť mnohým rodinám či jednotlivcom: od vypuknutia mimoriadnej situácie v marci tohto roka reťazec daroval vyše 1 500 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 3,5 milióna porcií jedla. Takéto skvelé čísla sa Tescu podarilo dosiahnuť vďaka tomu, že nepredané potraviny daruje ľuďom v núdzi všetkých 153 obchodov reťazca.