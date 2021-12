Vianočná zbierka Tesca zlepší sviatky tisíckam ľudí v núdzi

Bratislava 22. decembra (OTS) - Vďaka potravinovej zbierke Tesca dostanú ľudia v náročných životných situáciách na celom Slovensku potravinovú pomoc a aj základné hygienické potreby. Zákazníci Tesca sa mohli do tradičnej potravinovej zbierky na Slovensku zapojiť vo všetkých 154 predajniach reťazca od 16. do 18. decembra 2021. Online verzia zbierky prostredníctvom služby Tesco Online nákupy trvá až do konca decembra tohto roka.Reťazec organizoval potravinovú zbierku už deviatykrát. Zákazníci mohli prispieť do zbierky kúpou trvanlivých potravín či hygienických potrieb navyše pri svojom bežnom nákupe. Na zber potravín a drogérie sú každý rok za pokladničnou zónou vyhradené špeciálne označené miesta.hovorí Katarína Pšenáková, manažérka komunikácie Tesca na Slovensku.Potraviny z aktuálnej zbierky pomôžu najmä seniorom, rodičom samoživiteľom, rodinám v núdzi, ľuďom bez práce, domova a aj detským domovom.Ľudia tento rok darovali najmä toaletný papier, ryžu, zaváraniny a rôzne konzervy, pričom najviac zákazníkov Tesca sa zapojilo v hypermarketoch v Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici a Trnave. Novinkou v tohtoročnej potravinovej zbierke boli vopred pripravené nákupné vozíky naplnené potravinami vhodnými na darovanie umiestnené na predajnej ploche. Tesco týmto spôsobom urýchli darovanie potravín v súčasnej náročnej pandemickej situácii.“ dodáva K. Pšenáková.Zákazníci, ktorí sa ešte nestihli zapojiť alebo chcú pomôcť spolu s Tescom ešte viac, môžu ažvyužiť rýchlu a jednoduchú možnosť darovania potravín z pohodlia a bezpečia svojho domova cez službu Tesco Online nákupy . Ľudia si online môžu vybrať z troch balíčkov pomoci – základný v hodnote 5 eur, veľký balíček v hodnote 12 eur alebo balíček pre osamelých seniorov v hodnote 7 eur. Služba Tesco Online nákupy je aktuálne dostupná pre 2,8 milióna zákazníkov, resp. 1,1 milióna domácností na Slovensku.Reťazec pri zbierke spolupracuje s charitatívnymi partnermi ako Potravinová banka Slovenska, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Vagus či Depaul. Partneri podľa ich slov pociťujú nárast záujmu ľudí o potravinovú pomoc, keďže čoraz viac ľudí ovplyvňujú negatívne ekonomické dosahy koronakrízy a spolupráca s Tescom býva pre nich kľúčová.“ hovorí Erich Hulman, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.Do zbierky sa zapájajú aj dodávatelia Tesca spomedzi domácich aj zahraničných spoločností. Tento rok možnosť využila napríklad spoločnosť Podravka, ktorá venovala až 1,4 tony potravín.Potravinová zbierka Tesca je najtradičnejšou a najkontinuálnejšou akciou svojho druhu na Slovensku. Od začiatku vzniku potravinovej zbierky v roku 2013 sa spolu so zákazníkmi podarilo vyzbierať 897 ton potravín a drogérie. Viac informácií tu Tesco pomáha ľuďom v núdzi deň čo deň aj vďaka darovaniu nepredaných potravín. Význam takéhoto darovania sa naplno potvrdil práve v uplynulých mesiacoch koronakrízy. Starostlivosť o ľudí v núdzi sa stala potrebnou viac ako kedykoľvek predtým a vďaka programu darovania potravín zo všetkých 154 predajní Tesca sa podarilo pomôcť mnohým rodinám či jednotlivcom. Tesco doposiaľ darovalo viac ako 8 220 ton potravín, z ktorých bolo pripravených viac ako 19 miliónov porcií jedla pre tých, ktorí to potrebujú najviac.