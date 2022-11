Vianočné brigády sú pre Slovákov stále populárne

Bratislava 23. novembra (TASR) - V týchto dňoch hľadajú obchodné, no tiež logistické spoločnosti brigádnikov na vianočnú sezónu. Záujemcov je však nedostatok. Zo strany Slovákov je dopyt po skrátených úväzkoch, no firmy uprednostňujú pracovníkov na celé zmeny. Navyše mzdové ohodnotenie sa ani napriek rastúcej inflácii a zvyšujúcim sa nákladom v porovnaní s minulým rokom príliš nezmenilo, vyplynulo z prieskumu personálnej agentúry Grafton.



"Najviac pracovných ponúk aktuálne evidujeme práve v logistike, kde začínajú rásť objemy prepravovaných zásielok. Spoločnosti rovnako hľadajú 'pickerov', ktorí zásielky triedia v skladoch pred tým, ako s nimi vyrazia vodiči k adresátom," hovorí Renáta Zalubel z personálnej agentúry.



Firmy však hľadajú najmä brigádnikov, ktorí môžu pracovať na plný úväzok, navyše mnohokrát tiež veľmi pohotovo, zo dňa na deň. "Preferovaní sú uchádzači bez záväzkov, ktorí dokážu pružne reagovať na ich potreby a obratom nastúpiť. Takých je však veľmi málo," vysvetľuje riaditeľka pobočky spoločnosti.



Pracovných ponúk, ktoré umožňujú pracovať pár hodín denne či týždenne, je na základe slov firmy málo. Pritom je po nich najväčší dopyt.



V minulosti bolo podľa predstaviteľky firmy bežné, že medzi brigádnikmi prevládali najmä študenti či dôchodcovia, v poslednej dobe sa o takéto ponuky práce zaujímajú najmä ukrajinské ženy, ktoré do SR utiekli pred vojnou. "Práve ony patria medzi skupiny ľudí, ktorým brigády na plné úväzky vyhovujú. Aby ich však vedeli skĺbiť so starostlivosťou o deti, uprednostňujú skôr jednozmennú prevádzku," objasnila Zalubel.



Rastúci záujem uchádzačov o brigády na skrátený úväzok vo väčšine regiónov nepokrýva celkový dopyt po brigádnikoch. Dôvodom by podľa spoločnosti mohlo byť, že aj napriek rastúcej inflácii a tlaku na zvyšovanie miezd sa finančné ohodnotenie medziročne pre brigádnikov príliš nezmenilo.



"Najčastejšie sa stretávame s pracovnými ponukami z oblasti retailu, a to na pozíciu pokladníkov, dokladačov tovaru či asistentov predaja, alebo zo sektora logistiky na miesta skladníkov a 'pickerov'," dodala odborníčka z personálnej agentúry na záver.



Čo sa týka mzdového ohodnotenia, v Bratislavskom kraji si brigádnik v závislosti od pracovnej oblasti tento rok zarobí 5,50 až 7,50 eura za hodinu v hrubom, v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji 4,50 až 6,50 eura a 4 až 5 eur zase v Prešovskom a Košickom kraji. Medzi najlepšie finančne ohodnotené brigády patria špecializované pozície, napríklad v informačných technológiách či marketingu, a rovnako administratívne pozície, uzavrela spoločnosť.