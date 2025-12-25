< sekcia Ekonomika
Vianočné lety lákajú stále viac Čechov
Podľa internetového vyhľadávača a predajcu leteniek Kiwi.com vzrástol počet Čechov odlietajúcich vo vianočnom období do zahraničia oproti minulému roku o 44 %.
Autor TASR
Praha 25. decembra (TASR) - Česi menia vianočné tradície. Namiesto na hory stále častejšie odlietajú na Madeiru, Maledivy, do Vietnamu alebo Japonska. Populárne sú aj predĺžené víkendy napríklad v Paríži, Ríme či Barcelone. Informoval o tom server novinky.cz.
Podľa internetového vyhľadávača a predajcu leteniek Kiwi.com vzrástol počet Čechov odlietajúcich vo vianočnom období do zahraničia oproti minulému roku o 44 %. Vianočné lety sú totiž lacnejšie než vlani. Mnohí si odlety naplánovali a letenky kúpili už pred niekoľkými mesiacmi, keď boli ešte lacnejšie. K zakúpeniu leteniek na poslednú chvíľu zasa zvádza fakt, že hory v Česku sú túto zimu prakticky bez snehu a „príliš bielo“ nie je ani v Alpách.
„Česi využívajú sviatky nielen na eurovíkendy, ale stále častejšie aj na dlhšie exotické dovolenky. Najväčší záujem je o Thajsko, Srí Lanku, Maurícius, Zanzibar, Maldivy a Vietnam,“ povedal pre Novinky Josef Trejbal, riaditeľ portálu Letuška.cz. Záujem rastie aj o Japonsko či Singapur, kam Česi pôvodne príliš necestovali. Ceny leteniek do Ázie sú totiž tento rok o polovicu lacnejšie než vlani, k čomu prispelo najmä rozšírenie leteckých spojení.
Stále lákajú už zmienené eurovíkendy, čo sú krátke pobyty najmä v Paríži, Londýne, Ríme, Barcelone alebo v Lisabone. Novým trendom sú „predĺžené víkendy v teple“. Tu víťazia Kanárske ostrovy a Dubaj.
Že Česi pre zimnú dovolenku uprednostňujú prímorské destinácie, ukázal aj nedávny prieskum NMS Research pre ERV Evropskú pojišťovnu, na ktorom sa zúčastnilo viac než 10.000 respondentov. Z nich plánuje k moru vyraziť 14 % ľudí. Približne 10 % sa vydá do európskych a svetových mies, lyžovať do zahraničia chcelo iba 9 % anketovaných a 6 % plánovalo pobyt v prírode.
Z výsledkov je tak jasný výrazný pokles záujmu o domáce hory. Zatiaľ čo v minulej zimnej sezóne plánovala podľa prieskumu vyraziť do českých stredísk takmer pätina Čechov, v tej tohtoročnej je to iba desatina. „Dôvodom sú opäť vyššie ceny skipasov aj ubytovania. Po započítaní nákladov na vybavenie či dopravu vychádza zimná dovolenka na horách v mnohých prípadoch drahšie než týždenný pobyt pri mori,“ povedal Vlastimil Divoký z ERV Evropskej pojišťovne.
Podľa údajov Kiwi.com oproti minulému roku výrazne ušetrili tí Česi, ktorí odlietali na dovolenky z okolitých krajín, napríklad z letísk vo Viedni alebo v Katoviciach. Tí za letenku zaplatili v priemere o 31 % menej než v rovnakom období minulého roka.
Podľa Lukáša Kubáta, hovorcu predajcu leteniek Student Agency, môže byť zaujímavou alternatívou aj odlet z Bratislavy, ktorá ponúka často lacnejšie letenky než Viedeň. „Novinkou je zvýšený záujem o egyptskú Káhiru, ktorá láka teplým počasím a novootvoreným múzeom, alebo o švédsky Göteborg, populárny medzi milovníkmi vianočnej atmosféry a napríklad aj ľadového hokeja,“ dodal Kubát.
Podľa internetového vyhľadávača a predajcu leteniek Kiwi.com vzrástol počet Čechov odlietajúcich vo vianočnom období do zahraničia oproti minulému roku o 44 %. Vianočné lety sú totiž lacnejšie než vlani. Mnohí si odlety naplánovali a letenky kúpili už pred niekoľkými mesiacmi, keď boli ešte lacnejšie. K zakúpeniu leteniek na poslednú chvíľu zasa zvádza fakt, že hory v Česku sú túto zimu prakticky bez snehu a „príliš bielo“ nie je ani v Alpách.
„Česi využívajú sviatky nielen na eurovíkendy, ale stále častejšie aj na dlhšie exotické dovolenky. Najväčší záujem je o Thajsko, Srí Lanku, Maurícius, Zanzibar, Maldivy a Vietnam,“ povedal pre Novinky Josef Trejbal, riaditeľ portálu Letuška.cz. Záujem rastie aj o Japonsko či Singapur, kam Česi pôvodne príliš necestovali. Ceny leteniek do Ázie sú totiž tento rok o polovicu lacnejšie než vlani, k čomu prispelo najmä rozšírenie leteckých spojení.
Stále lákajú už zmienené eurovíkendy, čo sú krátke pobyty najmä v Paríži, Londýne, Ríme, Barcelone alebo v Lisabone. Novým trendom sú „predĺžené víkendy v teple“. Tu víťazia Kanárske ostrovy a Dubaj.
Že Česi pre zimnú dovolenku uprednostňujú prímorské destinácie, ukázal aj nedávny prieskum NMS Research pre ERV Evropskú pojišťovnu, na ktorom sa zúčastnilo viac než 10.000 respondentov. Z nich plánuje k moru vyraziť 14 % ľudí. Približne 10 % sa vydá do európskych a svetových mies, lyžovať do zahraničia chcelo iba 9 % anketovaných a 6 % plánovalo pobyt v prírode.
Z výsledkov je tak jasný výrazný pokles záujmu o domáce hory. Zatiaľ čo v minulej zimnej sezóne plánovala podľa prieskumu vyraziť do českých stredísk takmer pätina Čechov, v tej tohtoročnej je to iba desatina. „Dôvodom sú opäť vyššie ceny skipasov aj ubytovania. Po započítaní nákladov na vybavenie či dopravu vychádza zimná dovolenka na horách v mnohých prípadoch drahšie než týždenný pobyt pri mori,“ povedal Vlastimil Divoký z ERV Evropskej pojišťovne.
Podľa údajov Kiwi.com oproti minulému roku výrazne ušetrili tí Česi, ktorí odlietali na dovolenky z okolitých krajín, napríklad z letísk vo Viedni alebo v Katoviciach. Tí za letenku zaplatili v priemere o 31 % menej než v rovnakom období minulého roka.
Podľa Lukáša Kubáta, hovorcu predajcu leteniek Student Agency, môže byť zaujímavou alternatívou aj odlet z Bratislavy, ktorá ponúka často lacnejšie letenky než Viedeň. „Novinkou je zvýšený záujem o egyptskú Káhiru, ktorá láka teplým počasím a novootvoreným múzeom, alebo o švédsky Göteborg, populárny medzi milovníkmi vianočnej atmosféry a napríklad aj ľadového hokeja,“ dodal Kubát.