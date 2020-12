Z vianočných stromčekov môže byť nábytok, zbierať ich bude IKEA

Bratislava 31. decembra (TASR) – Nábytkársky koncern IKEA bude zbierať vianočné stromčeky. Drevo z nich poslúži na výrobu nového nábytku. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť. Vianočné stromčeky bude zbierať na pôvodnom mieste ich predaja, teda pred nábytkárskym obchodným domom v Bratislave. Zber sa bude realizovať od 2. do 15. januára 2021.



Nábytkárstvo upozornilo, že je dôležité, aby bol odovzdávaný stromček očistený od všetkých ozdôb a kovových predmetov. "Pred Vianocami sme vypredali všetkých 8400 kusov stromčekov. Očakávame, že tradične nám ich stovky zákazníkov privezú naspäť," uviedla riaditeľka obchodného domu na Slovensku Lucia Klečková. Použité vianočné stromčeky zbiera nábytkárstvo každý rok, avšak doteraz boli využívané ako biomasa.



Nové časti nábytku by zo stromčekov mohli byť vyrobené vo februári 2021. "Používanie recyklovaného materiálu nielenže redukuje množstvo odpadu, ktorý by skončil na skládkach a v spaľovniach, ale aj znižuje tlak vyvíjaný na prírodné zdroje. Vďaka správnemu hospodáreniu s týmito zdrojmi vieme prispieť k zníženiu našej uhlíkovej stopy," okomentovala líderka pre udržateľnosť spoločnosti Anna Šimončičová.



Ako vyčíslila spoločnosť, na jeden kubický meter drevotrieskovej dosky je potrebných asi 140 vianočných stromčekov. Vianočné stromčeky budú tvoriť iba malú časť výrobných kapacít nábytkárstva, spoločnosť sa však chce stať cirkulárnou a k tomu prispieva aj recyklácia stromčekov.