Sezónny tovar zaplnil britské sklady, po brexite môžu chýbať potraviny

Londýn 28. novembra (TASR) – Nedostatok skladovacích priestorov počas vianočnej sezóny, ktorá tento rok prebieha v čase, keď sa Británia chystá opustiť jednotný trh Európskej únie, vystavuje krajinu riziku nedostatku niektorých potravinárskych výrobkov.



Do konca prechodného obdobia zostáva len päť týždňov. Veľkí výrobcovia a priemyselné skupiny varujú, že skladová kapacita potravinárskeho dodávateľského reťazca je na vrchole a ďalšie šoky nezvládne.



Spoločnosť Unilever, výrobca zmrzliny Ben & Jerry či majonézy Hellmann's, uviedla, že si vytvára zásoby kľúčových produktov, ale jej sklady sú už úplne plné. Rovnako je na tom jeho konkurent Nestlé, pre ktorého je aktuálne prioritou udržať dodávky produktov do Spojeného kráľovstva, pretože rokovania medzi Londýnom a Bruselom o obchodnej dohode uviazli na mŕtvom bode.



V tomto rušnom období roka je však vytváranie zásob ťažké, upozornil švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé. „Flexibilita, ktorú sme mali v marci, keď sme reagovali na požiadavky spojené s ochorením COVID-19 v oblasti presunu zásob, v tomto ročnom období neexistuje,“ skonštatoval Unilever. „Potrebujeme, aby vlády na oboch stranách urobili všetko, čo je potrebné, aby prístavy a cesty zostali otvorené pre plynulé zásobovanie.“



Firmy a dokonca aj britskí ministri varovali pred možným narušením dodávok od budúceho roka pre dlhé rady nákladných vozidiel na hraniciach bez ohľadu na to, či sa podarí dosiahnuť obchodnú dohodu alebo nie.



Problém je v tom, že k odchodu Británie z európskeho trhu dochádza v tom najhoršom možnom čase, keď vianočný tovar zaberá úložný priestor v skladoch.



Podľa ľudí z britského potravinárskeho priemyslu je pravdepodobné, že budú problémy s dodávkami niektorých kľúčových produktov z EÚ. Spojené kráľovstvo dováža z kontinentu množstvo produktov, od konzervovaných paradajok cez olivy po víno a detskú výživu. Domnievajú sa tiež, že aj v prípade dohody o obchode s EÚ sa ceny niektorých potravín v Británii pravdepodobne zvýšia.



Firmy na ostrovoch sa snažia prijať ďalších pracovníkov v oblasti logistiky, aby zabezpečili, že prístavy budú schopné čeliť zvýšenému dopytu po vykládke a skladovaní zásob. A veľké koncerny ako Unilever posilňujú výrobu v Británii.



„No najväčšie obavy vyvoláva obmedzená skladovacia kapacita, najmä nedostatok potravinovo bezpečných skladov," uviedol Dominic Goudie z britského združenia výrobcov potravín a nápojov. Británii síce nedôjde základné jedlo, ale podľa neho môže dôjsť k sporadickému nedostatku určitých výrobkov a značiek.



Viac ako štyri roky po tom, čo Spojené kráľovstvo v referende rozhodlo o odchode z EÚ, do ktorej vstúpilo v roku 1973, obe strany stále nedosiahli dohodu o budúcich obchodných vzťahoch.