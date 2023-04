Vicekancelár Habeck chce zefektívniť boj proti obchádzaniu sankcií EÚ

Berlín 9. apríla (TASR) – Nemecké úrady musia dôslednejšie zakročiť proti domácim firmám, ktoré prostredníctvom tretích krajín obchodujú s Ruskom, a tým obchádzajú sankcie EÚ. V rozhovore pre mediálnu skupinu Funke-Mediengruppe to uviedol počas víkendu nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu pred takmer 13 mesiacmi zaviedla EÚ proti Rusku desať balíkov diplomatických a hospodárskych sankcií. V boji proti ich nelegálnemu obchádzaniu je podľa Habecka nutné dôsledne sledovať obchodné toky a colné únie s dôrazom na výskyt anomálií.



"Ak sa vyskytnú takéto prípady, napríklad veľké množstvo určitého tovaru, ktorý predtým smeroval do Ruska, sa má zrazu v takmer rovnakom objeme dodať do nejakej tretej krajiny, je to dôvod na zamyslenie," konštatoval Habeck.



Ministerstvo hospodárstva podľa neho koncom februára navrhlo konkrétne kroky na zvýšenie efektivity v boji proti obchádzaniu sankcií. O návrhoch sa aktuálne diskutuje na úrovni spolkovej vlády aj EÚ, dodal vicekancelár.