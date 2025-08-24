< sekcia Ekonomika
Vicekancelár Klingbeil vyzval na usporiadanie samitu
Autor TASR
Berlín 24. augusta (TASR) - Nemecký vicekancelár Lars Klingbeil vyzval na usporiadanie samitu, na ktorom by sa diskutovalo o nižších cenách energie pre ohrozený oceliarsky sektor. „Musíme s vedením spoločností a zamestnaneckými radami diskutovať o tom, ako môžeme podporiť oceliarsky priemysel, napríklad prostredníctvom nižších cien energie,“ povedal Klingbeil v rozhovore pre vydavateľský dom Funke Media Group. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Potrebné je nájsť aj rozumné riešenie pre oceľ v rámci colného sporu so Spojenými štátmi, dodal Klingbeil, pričom poukázal na to, že USA sa spoliehajú na vysokokvalitnú nemeckú oceľ napríklad v leteckom sektore.
Začiatkom júna americký prezident Donald Trump zdvojnásobil clá na dovoz ocele a hliníka na 50 % a zaviedol clá na stovky výrobkov obsahujúcich oceľ alebo hliník vrátane motocyklov, okenných rámov, športového vybavenia, žeriavov a železničných nákladných vozňov. Tieto clá nespadajú pod dohodu uzavretú medzi Európskou úniou a Trumpovou administratívou.
