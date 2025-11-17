Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Viceprezident ECB varuje pred rizikom korekcie na akciových trhoch

Na archívnej snímke tabuľa s nápisom Európska centrálna banka - Eurosystém pred sídlom ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: TASR/DPA



Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Viceprezident Európskej centrálnej banky (ECB) Luis de Guindos varuje pred rizikom korekcie na akciových trhoch, ktorá by mohla vyplynúť z vysokého ocenenia amerických technologických akcií a boomu umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Optimistická nálada, ktorá nastúpila po oživení trhov z ich aprílových miním, ešte viac zhodnotila už aj tak vysoké ocenenia akcií, uviedol de Guindos v pondelok na konferencii vo Frankfurte nad Mohanom. „Zároveň sa ďalej posilnila koncentrácia trhu a prepojenie medzi niekoľkými veľkými americkými technologickými spoločnosťami, v dôsledku čoho sú trhy vystavené rizikám vyplývajúcim z potenciálnych šokov pre ich obchodné modely súvisiace s umelou inteligenciou,“ dodal viceprezident ECB, podľa ktorého na trhoch existuje priestor pre „náhle zmeny nálady“. Za ďalšie riziká pre finančnú stabilitu považuje vysoké zadlženie niektorých priemyselných krajín a negatívne dôsledky amerických ciel na podniky a banky.
