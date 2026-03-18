Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026
< sekcia Ekonomika

VIDEO: ČR chce investovať do Družby a zaistiť reverzný tok ropy do SR

.
Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave v stredu 1. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 18. marca (TASR) - Česko je pripravené začať s investíciami potrebnými na spustenie reverzného toku cez ropovod Družba, ktorý by zaistil dodávky ropy na Slovensko. Po rokovaní so ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) v Prahe to oznámil český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Do niekoľkých mesiacov by touto cestou bolo podľa neho možné prepraviť niekoľko desiatok tisíc ton ropy ročne a v horizonte dvoch až troch rokov by sa kapacita podľa neho dostala na asi dva až tri milióny ton ropy ročne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

