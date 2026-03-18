VIDEO: ČR chce investovať do Družby a zaistiť reverzný tok ropy do SR
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Praha 18. marca (TASR) - Česko je pripravené začať s investíciami potrebnými na spustenie reverzného toku cez ropovod Družba, ktorý by zaistil dodávky ropy na Slovensko. Po rokovaní so ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) v Prahe to oznámil český minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček. Do niekoľkých mesiacov by touto cestou bolo podľa neho možné prepraviť niekoľko desiatok tisíc ton ropy ročne a v horizonte dvoch až troch rokov by sa kapacita podľa neho dostala na asi dva až tri milióny ton ropy ročne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
