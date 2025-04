VIDEO: D. Saková: Európania ukázali jednotu po nových amerických clách

Brusel/Luxemburg 7. apríla (TASR) - Európania ukázali jednotu v reakcii na nové clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. V pondelok to v Luxemburgu po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci - segment obchod uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), informuje spravodajca TASR.



Rada ministrov sa okrem iného zaoberala aj opatreniami zo strany EÚ na clá zavedené a zavádzané administratívou. „Európa je v tomto absolútne jednotná. Európski lídri sa zhodli na tom, že treba hľadať aj iné možnosti, ktoré nám ponúkajú iné kontinenty. Napríklad finalizácia bezbariérovej obchodnej dohody s Latinskou Amerikou by určite európskemu trhu pomohla,“ uviedla s odkazom na dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Mercosur, ktorá čaká na ratifikáciu.







Dodala, že v hre sú aj rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Ázie vrátane Číny, ktorá podľa nej „je a bude svetovou ekonomickou veľmocou“. V tomto kontexte vyjadrila nádej, že nedávna návšteva eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča koncom marca bude prínosom pre európsky trh a európske hospodárstvo. „Čína ponúka veľké možnosti a je to o tom, aby sme mali konštruktívny dialóg a aby sme o tento trh neprišli," odkázala ministerka.



Saková upozornila na závery ministerských rokovaní, podľa ktorých by si EÚ mohla vystačiť aj sama, za predpokladu, že by sa zvýšil vnútroeurópsky obchod o vyše dve percentá. „To by všetkým európskym výrobcom vynahradilo straty v podobe 80 miliárd eur, ktoré musia na clách zaplatiť pri vyvážaní svojich výrobkov do Spojených štátov amerických,“ vysvetlila.



Podľa jej slov Šefčovič na stretnutí s ministrami EÚ povedal, že rokovania s americkou stranou budú pokračovať, pričom členské štáty budú o ich výsledkoch operatívne informované.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)