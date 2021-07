VIDEO: Minister S.Vlčan ocenil modelovú farmu KSK so systémom Agrokruh

Pribeník 2. júla (TASR) - Prvú modelovú farmu na Slovensku využívajúcu systém Agrokruh s produkciou biopotravín si v piatok prezrel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO). Košický samosprávny kraj (KSK) ju vytvoril na pracovisku Strednej odbornej školy (SOŠ) agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku v okrese Trebišov.



„Projekt Agrokruhy, ktorý som mal možnosť vidieť, ma veľmi zaujal, je to veľmi inovatívny projekt. Veľmi oceňujem to, že na relatívne malej ploche je možné ekologicky pestovať rozličné plodiny. Ako som sa dozvedel, je záujem nastaviť tú produkciu len na dvoch hektároch tak, aby dokázala uživiť jednu rodinu,“ povedal minister novinárom.







Zároveň informoval, že má v pláne prísť s opatreniami na tzv. živé laboratóriá či inkubátory so zvýhodnenými podmienkami na pomoc začínajúcim farmárom. „Vyskúšajú si v praxi, ako sa dá efektívne hospodáriť aj na nie veľkých lánoch a ako zabezpečiť týmto spôsobom živobytie pre seba a rodinu. Budeme sa pritom zameriavať na produkciu práve biopotravín,“ povedal Vlčan.



Predseda KSK Rastislav Trnka vidí význam systému Agrokruh v rozvíjaní malých rodinných fariem. „Tento projekt predstavuje pestovanie zeleniny v najvyššej biokvalite, po ktorej rastie na trhu dopyt,“ zdôraznil. Na pilotný projekt kraja budú podľa neho nadväzovať ďalšie kroky. „V ďalšej fáze by sme chceli zriadiť jednu väčšiu agrofarmu, napríklad na rozlohe 200 hektárov, kde by bolo 100 takýchto Agrokruhov, ktoré by si mohli na istú dobu prenajímať malí farmári, aby sa naučili farmárčiť týmto spôsobom, prípadne, aby si otestovali, či im tento spôsob vyhovuje,“ priblížil Trnka. KSK bude spolupracovať s agrorezortom a predseda kraja verí, že pôjde o ďalší krok na masové rozšírenie takéhoto obhospodarovania pôdy. Ďalšie inovácie v tejto súvislosti vidí vo výrobe elektrickej energie zo solárnych panelov či zásobovanie vodou z rybníkov.



Agrokruhy s otočnými ramenami na elektrický pohon sú robotizovaným poľným pracoviskom, ktoré zbavuje pestovateľa fyzickej námahy spojenej s obrábaním pôdy. Na agrotechnický most sa pripevňuje rýľovací stroj, sejačka, hrobkovač, kyprič či ďalšie poľnohospodárske pomôcky, ktoré nespôsobujú eróziu pôdy tak, ako napríklad traktor či iné ťažké mechanizmy. Vynálezcom systému je Ján Šlinský, ktorý má Agrokruhy vedené pod ochrannou známkou Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.







Vlčan a Trnka sa zároveň zhodli na potrebe realizácie vodozádržných opatrení na východnom Slovensku. Šéf agrorezortu v tejto súvislosti informoval, že štátny podnik Hydromeliorácie má v pláne zrekonštruovať na Slovensku celkovo 137 hydromelioračných kanálov. Z toho až 57 je na území Košického kraja a investícia tam predstavuje 14 miliónov eur. „Revitalizujeme tak viac ako 106 kilometrov kanálov, čo je viac ako tretina celkovo plánovanej investície na Slovensku. Máme záujem, aby sme tieto revitalizované kanále vedeli využívať aj na zadržiavanie vody v krajine, čiže ich budeme vybavovať aj modernými stavidlami, ktoré zabezpečia, že keď prídu prívalové dažde, tak sa veľká časť vody zadrží a neskôr sa môže využiť na závlahy,“ povedal.



Agrorezort má podľa neho zároveň pripravenú výzvu v objeme 55 miliónov eur na budovanie rybníkov. Minister pritom vyzval záujemcov na prípravu projektov na využitie tejto alokácie z eurofondov.