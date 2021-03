VIDEO: Obnovu osemnástky pri Ľubeli by mali spustiť koncom leta

Ľubeľa 18. marca (TASR) – Modernizácia úseku cesty I/18 medzi obcou Ľubeľa a Liptovským Mikulášom by sa mala začať v auguste alebo v septembri tohto roka. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Lucia Karelová. Významná dopravná tepna pre lokálny život a zásobovanie v okrese Liptovský Mikuláš sa tak po rokoch dočká úplnej obnovy.



"Rozpočet stavby predstavuje sumu približne 7.900.000 eur s DPH a bude hradená z eurofondov," konkretizovala Karelová.



Na nutnosť rekonštrukcie štátnej cesty už niekoľko rokov poukazuje Združenie miest a obcí Liptova. Petíciu za jej opravu v roku 2017 podpísalo vyše 2000 Liptákov. Miestnymi komunikáciami sú na cestu napojené desiatky obcí. Prvý sedemkilometrový úsek medzi Liptovským Michalom a Ľubeľou sa podarilo opraviť ešte v roku 2018. Obnova stála 1,4 milióna eur, cesta dostala nový asfaltový povrch. Zvyšný úsek od Ľubele po Liptovský Mikuláš v dĺžke približne desiatich kilometrov plánujú zmodernizovať komplexnejšie.







"Cesta bude mať odvodnenie, nové zvodidlá, autobusové zastávky, nástupné ostrovčeky, križovatky aj dva mosty - v Ľubeli a Svätom Kríži. 'Papierovačky' okolo rekonštrukcie trvajú takmer štyri roky, sme však už pred finále. Podľa mojich informácií sa momentálne čaká na odsúhlasenie projektu na ministerstve financií, Útvare hodnoty za peniaze. Následne by sa malo vypísať verejné obstarávanie," priblížil starosta Ľubele Erik Gemzický.



Starosta zdôraznil, že cesta medzi obcou a okresným mestom bola v zlom stave už pred rokmi. Jej aktuálny stav označil za "dezolátny a nevyhovujúci". Vozovka je podľa Gemzického samá jama a vodiči majú problém prejsť po nej autom aj pri zníženej rýchlosti. Štart modernizácie preto víta. "Keď sa na diaľnici D1 stane nehoda, je to hlavná spojnica medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom. Keďže Liptov je top destináciou cestovného ruchu, tak si po 40 rokoch, keď sa za ňou nikto neobzrel, priam vyžaduje komplexnú rekonštrukciu," zhodnotil.