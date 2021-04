VIDEO: V štátnych lesoch v Bratislave sa bude menej ťažiť

Bratislava 8. apríla (TASR) – V štátnych lesoch na území Bratislavy a jej blízkom okolí sa bude menej ťažiť drevo, niektoré lokality budú bezzásahové. Prevládať v nich bude najmä rekreácia. Mesto Bratislava podpísalo vo štvrtok so štátnym podnikom Lesy SR dohodu o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území hlavného mesta. Bezzásahový režim sa bude týkať 55 percent územia lesného celku Lesy SR Bratislava. Je to 2304,36 z celkovej rozlohy 4195,86 hektára (ha). Na zvyšku sa má hospodáriť prírode blízkym spôsobom.







Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) informoval, že rozloha bratislavského lesoparku sa tak má zväčšiť zo súčasných 3031 na 7226,86 ha. "Lesníci v spolupráci s hlavným mestom dokázali ukázať novú cestu, ako využiť mimoprodukčné funkcie lesa," uviedol s tým, že dohoda je výsledkom dlhoročnej spoločenskej požiadavky rozšíriť rekreačné možnosti prímestských lesov v Bratislave. Uzavretiu kontraktu predchádzala analýza dopadov a štúdia modifikovania manažmentu lesov.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo priblížil, že vďaka dohode budú štátne lesy v meste fungovať podobne ako mestské lesy. Viditeľne sa má znížiť objem ťažby dreva a zároveň sa bude podporovať rekreačná funkcia. "Objem ťažby dreva sa zníži o viac ako polovicu. Z maximálnych 21.000 pod 8000 metrov kubických. Ide o ťažbu, ktorú vykonávajú Lesy SR v štátnych lesoch v Bratislave a jej okolí. Až na 55 percent územia v majetku štátu v okolí mesta bude úplne vylúčená hospodárska ťažba dreva. Budú sa len spriechodňovať turistické a cyklistické trasy a kosiť lúky. Budú to zóny pokoja," uviedol primátor. Takéto zóny sa budú týkať najmä Devínskej Kobyly, rezervácie Vydrica pri Bielom kríži či hodnotných častí lužných lesov. Každý rok sa tak podľa primátora zachráni v priemere 5000 vzrastlých stromov na území Bratislavy.



Výpadok z príjmov za ťažbu dreva bude Lesom SR hradiť hlavné mesto, a to vo výške 322.000 eur ročne. "My zaplatíme Lesom SR za to, že nebudú rúbať v okolí Bratislavy a oni peniaze investujú do turistickej a oddychovej infraštruktúry v týchto lesoch," priblížil Vallo. Generálny riaditeľ podniku Lesy SR Tomáš Čuka deklaroval, že tieto peniaze zostanú predovšetkým v tomto území, investované budú aj do vodozádržných či protieróznych opatrení. "Budú použité na environmentálne a vzdelávacie činnosti, budovanie mokradí či liahnísk pre obojživelníky," poznamenal.



V lokalitách, kde bude prebiehať produkcia dreva, chcú Lesy SR hospodáriť premyslene a citlivo. "Takzvaným prírode blízkym hospodárením. V maximálnej miere sa budeme snažiť využívať prírodné procesy, ktoré v lese prebiehajú," skonštatoval. Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Matej Dobšovič je presvedčený, že najväčšia hodnota bratislavských lesov nie je v dreve, ale v bezpečnom a príjemnom prostredí, kde môžu ľudia športovať a relaxovať. "Podpisom tejto dohody pribudne v Bratislave ďalších zhruba 2000 ha úplne bez hospodárskej ťažby a ďalších 2000 ha s hospodárením výrazne obmedzeným," poznamenal.