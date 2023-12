VIDEO: Z Bane Nováky vyviezli poslednú tonu uhlia

Na snímke baníci reagujú počas vývozu posledného vozíka s hnedým uhlím. Foto: TASR Michal Svítok

Nováky 20. decembra (TASR) - Vyťažením poslednej tony uhlia z Bane Nováky sa v stredu definitívne zavŕšila 114-ročná priemyselná ťažba uhlia na Slovensku. Poslednú tonu hnedého uhlia vyviezli baníci z úseku, na ktorom pred desaťročiami s ťažbou v rámci nováckej bane začínali.Pri vyvezení poslednej tony uhlia z podzemia boli okrem terajších i bývalí baníci a členovia baníckych spolkov. František Hartmann tu pracoval 42 rokov od roku 1957.povedal Hartmann.Vyťažením poslednej tony uhlia končí jedna obrovská etapa ťažby nerastného bohatstva na Slovensku, skonštatoval podpredseda predstavenstva Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Stanislav Gurský.spomenul Gurský.Novácke ložisko podľa neho objavili dedukciou, keď medzi svetovými vojnami geológovia odhadovali, že ložisko v Handlovej pokračuje až za Vtáčnikom, čo sa čiastočne potvrdilo.ozrejmil.Areál nováckej bane čaká čiastočná demolácia, priestory, ktoré firma plánuje ponechať, chce využiť na ďalšie svoje projekty. Podzemie začne postupne uzatvárať, čo bude možné ešte vyťažiť, to baníci vyťažia. Likvidáciu podzemia odhadol Gurský na dva roky.dodal Gurský.Ako prvú ukončili HBP ťažbu v roku 2017 na Bani Cigeľ, v roku 2021 to bola Baňa Handlová. Útlm baníctva na Slovensku je v súlade s platnosťou všeobecného hospodárskeho záujmu, v zmysle ktorého štát dotoval výrobu elektriny z hnedého uhlia a ktorý nariadením vlády končí v závere tohto roka. Kým v roku 2018 zamestnávala spoločnosť 3800 zamestnancov, k 1. decembru tohto roka to bolo 1567 ľudí.Na postupný útlm baníctva sa pripravovala firma niekoľko rokov, začala s viacerými projektmi - pestovaním rajčín, chovom sumčeka afrického, strojárskymi investíciami, revitalizuje areály, z Bane Cigeľ tiež zabezpečuje ako jeden z akcionárov nové vykurovanie regiónu cez obnoviteľné zdroje.