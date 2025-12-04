< sekcia Ekonomika
VIDEO: Žiláková: SR využije zdroje cez Nástroj na prepájanie Európy
Žiláková upozornila, že Európska komisia (EK) na zasadnutí Rady ministrov predstavila nový finančný rámec EÚ, v ktorom Nástroj na prepájanie Európy má dvakrát vyššiu alokáciu ako v súčasnom období.
Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Slovensko sa chce uchádzať o zdroje Európskej únie (EÚ), ktoré v oblasti infraštruktúry, cez Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a cez vojenskú mobilitu ponúka budúci dlhodobý rozpočet EÚ po roku 2027. Vo štvrtok v Bruseli to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková v rámci zasadnutia Rady EÚ pre dopravu a energetiku, informuje spravodajca TASR.
Žiláková upozornila, že Európska komisia (EK) na zasadnutí Rady ministrov predstavila nový finančný rámec EÚ na roky 2028 - 2034, v ktorom Nástroj na prepájanie Európy má dvakrát vyššiu alokáciu ako v súčasnom programovom období. Spresnila, že jeho súčasťou je aj vojenská mobilita, na ktorú eurokomisia navrhla vyčleniť desaťnásobne viac zdrojov ako doteraz.
„Z tohto Nástroja na prepájanie Európy sa budú dať stavať infraštruktúrne projekty. U nás sú to určite diaľnice, cesty a železnice. To je niečo, čo my veľmi potrebujeme,“ opísala situáciu štátna tajomníčka.
Na otázku TASR, či v rámci tohto financovania chce Slovensko opravovať aj mosty, lebo mnohé z nich sú v havarijnom stave, Žiláková priznala, že zatiaľ nemožno „ísť do hĺbky“ s plánovaním, lebo ten nástroj, aj s využitím vojenskej mobility, bol zatiaľ predstavený len vo všeobecnosti.
„Tie oprávnené výdavky sa budú kreovať prostredníctvom ďalších rokov, ale keďže jadro CEF tvorí vojenská mobilita, tak ja osobne si myslím, že mosty sú absolútne súčasťou vojenskej mobility. Transportéry alebo obrnené vozidlá jednoznačne jazdia po mostoch, takže toto by malo byť oprávnenou aktivitou a my sa budeme určite zasadzovať, aby to tak bolo,“ vysvetlila.
Za ďalšiu zaujímavú vec, ktorú predstavila EK, považuje akčný plán pre vysokorýchlostné železnice. Ministri podporili tento návrh, ktorý sa eurokomisia chystá predstaviť aj širšej verejnosti.
Slovensko nemá na svojom území tento typ železníc, ale akčný plán EK je podľa nej sľubný aj pre Slovensko, že sa napojí na železničnú sieť s vlakmi s rýchlosťou nad 200 kilometrov za hodinu.
„Komisia predstavila míľniky, predstavila aj potenciálne finančné zdroje, z ktorých sa táto vysokorýchlostná železnica má stavať. Má sa stavať po celej Európe. Nás sa to veľmi úzko týka, pretože by prepojila našu krajinu, štáty V4 a samozrejme aj Rakúsko,“ povedala Žiláková. Ocenila, že exekutíva EÚ načrtla aj niektoré zjednodušenia, napríklad zavedenie jednotného cestovného lístka, ktorý by mal zjednotiť platby a rozličné cestovné lístky, ktoré sa používajú vo verejnej hromadnej doprave.
„Sme veľmi radi za tento návrh a prijali sme ho jednohlasne,“ opísala atmosféru ministerských rokovaní v Bruseli.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
