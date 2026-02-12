< sekcia Ekonomika
VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien
Fico na summite podporil českého premiéra Andreja Babiša, ktorý kritizoval systém predaja emisných povoleniek (ETS 1).
Autor TASR
Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Jediná konkrétna vec, ktorá vo štvrtok na neformálnom summite EÚ na zámku Alden Biesen odznela, bol návrh na oddelenie plynu od elektriny pri stanovovaní cien. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.
Fico na palube lietadla novinárom pripomenul, že padlo rozhodnutie, že na najbližšom summite v marci predloží predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová súhrn opatrení, ktoré majú viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti EÚ ako takej.
Uviedol, že padla veta, že najzávažnejší problém, ktorý musí Únia riešiť okamžite, sú vysoké ceny energie. Zvyšovať konkurencieschopnosť možno aj strednodobými alebo dlhodobými opatreniami, ale nás všetkých trápia ceny elektrickej energie.
„Privítal som, že existuje zhoda minimálne pokiaľ ide o urgentnosť. Opäť som použil ako príklad to, čo sme urobili v súvislosti so Slovalcom, kedy predchádzajúca vláda nepomohla tejto spoločnosti a tá musela zavrieť výrobu kvôli vysokým cenám elektriny,“ povedal. Dodal, že namiesto fabriky, ktorá vyrábala obrovské množstvá primárneho hliníka, EÚ teraz dováža niekoľko miliónov ton hliníka z Číny.
„Argumentovali sme tým, že emisné povolenky sa stali predmetom špekulácií, že zdražujú cenu elektrickej energie. Padali rôzne návrhy, napríklad zastropovať maximálnu cenu takejto emisnej povolenky na 30 - 40 eur. Ja som hovoril o štvor-, päťročných prázdninách. Ale sú krajiny, ktoré nechcú tento systém opustiť a bude veľmi komplikované presadiť akúkoľvek revíziu,“ vysvetlil Fico.
Premiér dodal, že bude aj naďalej vyvíjať aktivity vo vzťahu k Európskej komisii, podá návrh na zavedenie prázdnin pokiaľ ide o emisné povolenky a pripomenul, že viacerí premiéri mali výhrady k fungovaniu ETS 1, dokonca aj premiéri veľkých štátov.
Podľa jeho slov lídri mali vážne výhrady k tomu, že sú obrovské rozdiely v cenách elektriny v Európe a že nefunguje jednotný trh s elektrinou. Kým štáty ako Španielsko a Francúzsko majú cenu elektrickej energie na úrovni 50 alebo 60 eur za megawatt, tak Česko a Slovensko nad 100 eur a niektoré krajiny sa blížia k hranici 200 eur.
„Jediná konkrétna vec, ktorá tam padla, je, že keď sa stanovuje cena elektriny, tak sa oddelí elektrina od plynu, pretože referenčná cena plynu je dôležitá pre stanovovanie ceny elektrickej energie. Nazýva sa to dekapling. Dúfam, že takéto niečo eurokomisia navrhne, hoci to bude komplikované presadiť v praxi,“ odkázal.
Z ostatných tém spomenul, že lídri hovorili o zjednodušovaní a odstraňovaní bariér. Taliansky expremiér Enrico Letta predstavil novú koncepciu jednotného trhu, kde sú podľa Fica rôzne zaujímavé veci, ale ide o projekty na niekoľko rokov, ktoré neriešia momentálnu situáciu.
„Minimálne sme dnes všetci odišli zo summitu s tým, že ak niečo neurobíme s cenami elektrickej energie, tak urobíme z Európskej únie kultúrny skanzen, ktorý budú navštevovať bohatí Číňania,“ povedal Fico na záver, pričom skonštatoval, že eurokomisia sa ocitla pod tlakom a bude musieť prísť s nejakými riešeniami. „Možno sa urobia nejaké drobné úpravy, ale nečakám, že by došlo k takým opatreniam, ktoré by zabezpečili férovosť, že by tie ceny elektriny boli v rámci Európy rovnaké. Naďalej podľa mňa budú veľké regionálne rozdiely,“ dodal.
