Viedeň eviduje porušenia pravidiel o krátkodobých prenájmoch

Viedeň 20. januára (TASR) - Od 1. júla 2024 platia vo Viedni prísnejšie pravidlá v oblasti krátkodobých prenájmov bytov pre turistov. Po prvom polroku je zjavné, že sa nedodržiavajú plošne a stavebná polícia doteraz zaevidovala 337 príslušných hlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Viedeň zakazuje prenájom bytov, ak sa prekročí doba prenájmu 90 dní za rok. Výnimky sú možné len na základe osobitného povolenia, ktoré je okrem iného podmienené súhlasom všetkých ostatných vlastníkov bytov v budove. Stavebná polícia dostala v roku 2024 celkovo 709 žiadostí o povolenie, uviedla pre APA Kathrin Gaalová, mestská radkyňa pre bývanie. Oddelenie kontroly krátkodobých prenájmov stavebnej polície zároveň zaregistrovalo 337 oznámení vo veci porušenia pravidiel, dodala.



Po prijatí oznámenia úrad podľa nej zvyčajne preverí informácie na internete, pričom sa zameria na ponuky na platformách sprostredkujúcich krátkodobé prenájmy, ako sú Airbnb alebo Booking.com. Vo väčšine prípadov sa vykonáva aj osobná kontrola na mieste. Tá zahŕňa porovnanie dotknutých bytových jednotiek s preverenými online ponukami.



"V niektorých prípadoch nájdeme celé domy, ktoré sa prenajímajú nelegálne. Zvonku by ste to netušili, ale vo vnútri sú často veľmi zreteľné znaky, napríklad samostatná recepcia," uviedol pre APA zástupca stavebnej polície Günter Nast.



"Novelou stavebných predpisov sa nám podarilo regulovať medzinárodný trend krátkodobého prenájmu naliehavo potrebných obytných priestorov. Vždy bolo jasné, že chceme zachovať pôvodnú myšlienku prenájmu vlastných štyroch stien počas neprítomnosti, napríklad počas dlhšej cesty," dodala Gaalová. Byty v niektorých štvrtiach by sa však nemali vo veľkom rozsahu sťahovať z trhu s bývaním, ako je to v iných metropolách, zdôraznila.