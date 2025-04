Viedenský inštitút WIIW zlepšil výhľad rastu ruskej ekonomiky

Viedeň 29. apríla (TASR) - Hospodárske a politické uvoľnenie medzi Washingtonom a Moskvou bude naďalej podporovať ruskú ekonomiku. Perspektíva čiastočného alebo úplného zrušenia sankcií USA zlepšuje vyhliadky, uviedol vo svojej jarnej prognóze Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (WIIW). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Inštitút očakáva, že ruská ekonomika v roku 2026 porastie o 2,5 %, čo predstavuje nárast o 0,9 percentuálneho bodu v porovnaní so zimnou prognózou. „Existujúce americké sankcie sa už uplatňujú len polovične,“ uviedol v utorok Vasilij Astrov, expert WIIW na Rusko. Zahraničné spoločnosti ako Renault, Hyundai a Samsung v súčasnosti zvažujú návrat do Ruska a juhokórejská elektronická skupina LG nedávno opäť zvýšila výrobu vo svojom moskovskom závode, dodal.



Na druhej strane, hospodárske vyhliadky Ukrajiny zostávajú veľmi neisté. Krajina zápasí so systematickým ničením svojej infraštruktúry ruskými leteckými útokmi a s nedostatkom pracovných síl v dôsledku mobilizácie a úteku siedmich miliónov ľudí, priblížil viedenský inštitút vo svoje novej prognóze.