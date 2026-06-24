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Viete, aké máte práva v práci pri horúčavách? Toto hovoria odborníci
Pri dlhodobej práci je zamestnávateľ povinný udržiavať teplotu v optimálnych hodnotách, teda od 17 do 27 stupňov Celzia, v závislosti od triedy práce.
Autor TASR
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Bratislava 24. júna (TASR) - Extrémne horúčavy na pracoviskách spôsobujú únavu a znižujú výkonnosť, výrazne tiež zvyšujú riziko vzniku pracovných úrazov a ohrozujú zdravie zamestnancov. Národný inšpektorát práce (NIP) v tejto súvislosti pripomína povinnosti zamestnávateľa v prípade vysokých teplôt. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Pri dlhodobej práci je zamestnávateľ povinný udržiavať teplotu v optimálnych hodnotách, teda od 17 do 27 stupňov Celzia, v závislosti od triedy práce. Ak to nie je technicky možné, nastupujú prípustné limity, teda 25 až 28 stupňov Celzia.
Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí bezodkladne vykonať špeciálne opatrenia. Základom je zabrániť priamemu prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak technické riešenia nestačia, na rad prichádza úprava pracovného režimu. Začiatok pracovnej doby by sa mal posunúť na skoré ranné hodiny, zaradiť treba častejšie prestávky v práci a skrátiť pracovnú dobu.
Zabezpečenie tekutín je absolútnou povinnosťou, no podľa NIP má svoje pravidlá. Pri bežnej práci je zamestnávateľ povinný poskytnúť pitnú vodu priamo na mieste výkonu práce. Pri ťažšej fyzickej práci alebo práci v exteriéri musí zamestnávateľ poskytnúť aj minerálne nápoje na doplnenie solí stratených potením.
„Dohľad nad mikroklimatickými podmienkami a ochranou zdravia pred záťažou teplom patrí do kompetencie orgánov na ochranu zdravia. Tieto podmienky priamo na pracoviskách kontrolujú príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ),“ dodal NIP.
Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba v stredu popoludní počítať s vysokými teplotami. Vystúpiť môžu na 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.
Pri dlhodobej práci je zamestnávateľ povinný udržiavať teplotu v optimálnych hodnotách, teda od 17 do 27 stupňov Celzia, v závislosti od triedy práce. Ak to nie je technicky možné, nastupujú prípustné limity, teda 25 až 28 stupňov Celzia.
Ak teplota vonku v tieni presiahne 30 stupňov Celzia, zamestnávateľ musí bezodkladne vykonať špeciálne opatrenia. Základom je zabrániť priamemu prenikaniu slnečných lúčov a zabezpečiť cirkuláciu vzduchu. Ak technické riešenia nestačia, na rad prichádza úprava pracovného režimu. Začiatok pracovnej doby by sa mal posunúť na skoré ranné hodiny, zaradiť treba častejšie prestávky v práci a skrátiť pracovnú dobu.
Zabezpečenie tekutín je absolútnou povinnosťou, no podľa NIP má svoje pravidlá. Pri bežnej práci je zamestnávateľ povinný poskytnúť pitnú vodu priamo na mieste výkonu práce. Pri ťažšej fyzickej práci alebo práci v exteriéri musí zamestnávateľ poskytnúť aj minerálne nápoje na doplnenie solí stratených potením.
„Dohľad nad mikroklimatickými podmienkami a ochranou zdravia pred záťažou teplom patrí do kompetencie orgánov na ochranu zdravia. Tieto podmienky priamo na pracoviskách kontrolujú príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ),“ dodal NIP.
Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba v stredu popoludní počítať s vysokými teplotami. Vystúpiť môžu na 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.