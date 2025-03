Viete, čo sa oplatí kupovať na jar a čo zase v zime? Máme pre Vás tip

Bratislava 20. marca (OTS) - Pokiaľ nepatríte k záhradkárom, môže sa vám ľahko stať, že sa vám ročné obdobia tak trochu „zlejú“. No je to škoda, práve v sezóne si poklady z našich polí môžete vychutnať v top forme, navyše aj za výhodné ceny.Ich kúpou v sezóne uľahčíte pestovateľom predaj úrody, ktorej mávajú často prebytok a zároveň je náchylná na pokazenie. Aby plody ich celoročnej práce zbytočne nezhnili na poliach alebo v skladoch, potrebujú pomoc v podobe našich premyslených nákupov. V neposlednom rade, uprednostnením slovenského ovocia a zeleniny podporíte domácu ekonomiku, preto sa takéto nákupy oplatia hneď dvakrát.Nenechajte si ujsť sezónu jahôd, nepotrvá dlho/Foto: KauflandhovoríCesta, ktorou slovenské ovocie a zelenina prišli do obchodu, je určite kratšia, než je to u exotických plodín, menšia je aj uhlíková stopa. A čo zdravotné benefity? Príroda to vymyslela veľmi múdro, a potravina konzumovaná počas jej sezóny prináša nášmu telu väčšinou také látky, ktoré najviac potrebujeme. Bojovníci proti virózam majú plnú silu na jeseň a v zime, letná zelenina a ovocie žltej, červenej a oranžovej farby obsahujú beta-karotén, ktorý nám pomáha lepšie zvládať slnečné lúče.Tak čo, rozhodli ste sa dopriať si to najlepšie, čo doma máme? Nie je to vôbec náročné. Stačí pár klikov na internete a ihneď sa dozviete, čo v tomto ročnom období práve dozrieva. Alebo môžete sledovať Kaufland leták , každý mesiac v ňom nájdete prehľadný zoznam čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré s láskou vypestovali slovenskí pestovatelia. Pozor, začíname už teraz.Podpora domácich pestovateľov ovocia a zeleniny je v Kauflande dôležitá/Foto: KauflandJarné mesiace sú symbolom nových chutí a farieb na tanieri. S pribúdajúcim slnečným svetlom prinášajú aj prvú čerstvú úrodu zo slovenských polí, medzi ktorú patrí aj jarná cibuľka. V marci putujú stovky tisíc zväzkov lahôdkovej cibuľky z polí priamo do Kauflandu. Ak hľadáte niečo chutné, čerstvé a lokálne, zastavte sa v niektorej z jeho predajní.Vedeli ste, že viac ako 50 percent ovocia a zeleniny z jeho ponuky, ktoré je možné vypestovať v našich podmienkach, pochádza od domácich pestovateľov? „“ dodáva Ľuba Barošová.Podľa neho sa na jar okrem jarnej cibuľky môžete tešiť na špargľu, paradajky a jahody, takisto na karfiol a slovenské reďkovky. Ak vám už teraz tečú slinky, počkajte, čo slovenské polia a sady prinesú na váš stôl v lete. Sladučký hrach, čučoriedky a čerešne, ale aj kukurica a cuketa majú sezónu približne od júna do augusta. Niektoré sa v obchodoch príliš dlho neohrejú, preto si ich nenechajte ujsť. A nezabudnite ich po nákupe čo najskôr zjesť.Ovocie a zelenina chutia v sezóne najlepšie/Foto KauflandŽe sa leto blíži ku koncu, spoznáte aj podľa bohatého výberu koreňovej zeleniny, tekvíc a jabĺk. Ak školákovi do batohu jedno pribalíte, pomôžete mu doplniť zásoby vitamínu C, minerálov a vlákniny. Jablko denne odporúčajú tiež odborníci na zdravú výživu. O to lepšie, keď pochádza zo slovenských sadov. Gala, Evelina či Smeralda patria k našim najobľúbenejším, ročne ich zjeme okolo 14 kilogramov na obyvateľa. Dobrou správou je, že slovenské jabĺčka si svoju skvelú chuť a kvalitu uchovávajú aj v zime.Toto ročné obdobie dáva všetkým nadšencom lokálneho a sezónneho stravovania zabrať asi najviac. Pôda si potrebuje oddýchnuť, slnka je pomenej a poľnohospodári pracujú s tým, čo na poliach majú. Našťastie, zemiakom, kapuste a cibule sa darí, a tak môžeme smelo piecť, dusiť, variť i zapekať. Kapuste neublížia ani prvé mrazy, zbiera sa ešte aj začiatkom decembra. Po paradajkách a cibuli patrí k našej najobľúbenejšej zelenine a nezaobídu sa bez nej žiadne husacie hody ani Vianoce. Prečo nie, chutí vždy výborne.Na Slovensku máme to šťastie, že si môžeme pochutnať na čerstvom ovocí a zelenine počas celého roka. Ovocie a zelenina dozreté v správnom čase nielen lepšie chutia, ale sú aj výživnejšie a cenovo výhodné. Pokiaľ chodievate nakupovať do Kauflandu, každý deň sa môžete spoľahnúť na široký výber voňavých a šťavnatých kúskov. Užite si ich aj vo vašej kuchyni.