Vietnam Airlines zredukujú domáce lety pre obmedzenia v dodávke palív
Vietnam medzičasom požiadal o ďalšie dodávky viacero krajín.
Autor TASR
Hanoj 24. marca (TASR) - Vietnamský národný prepravca Vietnam Airlines zníži od budúceho mesiaca počet letov na vnútroštátnych linkách, pretože konflikt na Blízkom východe viedol k obmedzeniu dovozu leteckého paliva. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá sa odvolala na správu leteckého úradu.
Vietnamský úrad civilného letectva oznámil, že od apríla aerolínie Vietnam Airlines dočasne znížia počet domácich letov o viac než dve desiatky týždenne. „Vietnam Airlines plánujú od 1. apríla pozastaviť lety na niekoľkých domácich linkách, pričom sa to bude týkať celkovo 23 letov týždenne,“ oznámil úrad. Lety na kľúčových domácich a zahraničných linkách sa však nemenia.
Vietnam medzičasom požiadal o ďalšie dodávky viacero krajín. Okrem krajín Blízkeho východu, ktoré by dodávky zrealizovali cez iné trasy ako Hormuzský prieliv, sa obrátil aj na Alžírsko či Japonsko.
