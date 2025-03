Vietnam je najrýchlejšie rastúcou destináciou v juhovýchodnej Ázii

Hanoj 29. marca (TASR) - Vietnam je najrýchlejšie rastúcou turistickou destináciou v juhovýchodnej Ázii. Thajsko si síce stále drží prvenstvo v regióne, pokiaľ ide o počet návštevníkov, ale susedný Vietnam ho z hľadiska tempa ich rastu, predbehol. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vietnam sa stal treťou najnavštevovanejšou krajinou v juhovýchodnej Ázii so 17,5 milióna medzinárodných príchodov v roku 2024, čím predbehol Singapur. Druhá priečka patrí Malajzii s 25 miliónmi návštevníkov a Thajsko je na prvom mieste s 35 miliónmi zahraničných trustov.



Podľa všetkého popularita Vietnamu ďalej stúpa. V januári a februári ho navštívili takmer 4 milióny zahraničných turistov, čo predstavuje medziročný nárast o 30,2 % podľa údajov Vietnamského národného úradu pre cestovný ruch.



Existuje niekoľko faktorov, ktoré vysvetľujú rastúcu príťažlivosť Vietnamu pre turistov. Prvoradý je prístup. Vôbec prvý priamy let medzi USA a Vietnamom spustila spoločnosť Vietnam Airlines v roku 2021, zo San Francisca do Hočiminovho mesta. V roku 2023 nasledovala nová politika elektronických víz, ktorá uľahčili turistom proces príchodu a umožnila pobyty až po dobu 90 dní (trojnásobok predchádzajúceho limitu.) Vietnam navyše povolil bezvízový pobyt pre viac ako tucet krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska, Ruska, Južnej Kórey a Španielska.



Svoju úlohu zohral aj vstup luxusných a špičkových hotelových značiek na tamojší trh a tiež expanzia sprievodcu Michelin v roku 2024, ktorá poskytla globálnu platformu rastúcej kulinárskej scéne v krajine.



To všetko robí Vietnam čoraz príťažlivejším pre cestovateľov, ktorí vyhľadávajú luxus a ktorí už boli v Thajsku, alebo hľadajú nepreplnenú, nekonvenčnú alternatívu ku Singapuru.



Mike Nguyen, zakladateľ luxusnej cestovnej butikovej spoločnosti Ansova Travel so sídlom v Hočiminovom meste, hovorí, že všetky tieto faktory spôsobili medziročný nárast zahraničných rezervácií o 25 % v roku 2024. V roku 2025 očakáva zvýšenie rezervácií o ďalších 20 až 30 %. Nguyen sa stará predovšetkým o návštevníkov z USA.



Ale aj bohaté indické rodiny si v roku 2024 vybrali Vietnam na usporiadanie okázalých svadieb. To spolu so zjednodušeným procesom udeľovania víz a zvýšeným počtom letov bez medzipristátia prinieslo v roku 2024 Vietnamu viac ako pol milióna indických turistov, čo predstavuje skok až o 297 % v porovnaní s úrovňou pred pandémiou ochorenia COVID-19.



Čínski návštevníci s vysokými výdavkami boli tiež kľúčovým zdrojom rastu.



Nič nenasvedčuje tomu, že by sa rast turistov vo Vietname v dohľadnej dobe spomalil. Do konca roku 2025 plánuje krajina prelomiť svoj rekord v návštevnosti s 23 miliónmi medzinárodných príchodov.



Očakáva sa, že do marca budúceho roka nové medzinárodné letisko Long Thanh privíta prvé lety do Hočiminovho mesta, čím sa kapacita Vietnamu zvýši na 25 miliónov návštevníkov. To hovorí o veľkých a dlhodobých ambíciách Vietnamu. Na prelome desaťročí chce predbehnúť Malajziu, pokiaľ ide o počet turistov. Len Thajsko tak zostane jeho najväčším konkurentom v regióne juhovýchodnej Ázie.