Vietnam žiada Čínu o pôžičky a technológie pre dopravnú infraštruktúru

Hanoj 19. augusta (TASR) - Vietnamská vláda v pondelok uviedla, že jej prezident To Lam počas návštevy v Pekingu požiadal Čínu o zvýhodnené pôžičky a technológie na rozvoj dopravnej infraštruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



To Lam sa stretol v pondelok v Pekingu so svojím náprotivkom Si Ťin-pchingom. Na rokovaniach sa okrem iného dohodli na zlepšení železničného a diaľničného spojenia medzi oboma susednými krajinami, v ktorých vládnu komunisti. Čínsky prezident sa zaviazal tiež, že jeho krajina bude dovážať viac vietnamských poľnohospodárskych produktov.



To Lam začal v nedeľu (18. 8.) trojdňovú návštevu Číny, ktorá je jeho prvou zahraničnou cestou od nástupu do funkcie pred dvoma týždňami.



V pondelok Čína a Vietnam podpísali 14 dohôd vrátane dohody o cezhraničnej železničnej doprave. Modernizácia železníc na vietnamskej strane by mohla podporiť obchod a investície, keďže rastúci počet čínskych výrobcov presúva niektoré prevádzky do Vietnamu vzhľadom na obchodné napätie s USA, ktoré zavádzajú clá na niektoré produkty z Číny.