Vietnam znížil svoje clá pred oznámením o recipročných clách v USA

Hanoj 1. apríla (TASR) - Vietnam znížil dovozné clá na celý rad tovarov vrátane áut, skvapalneného zemného plynu (LNG) a niektorých poľnohospodárskych produktov pred plánovaným odhalením rozsiahlych recipročných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Premiér Pham Minh Chinh minulý mesiac povedal, že Hanoj reviduje colné poplatky s cieľom podporiť zvýšený dovoz zo Spojených štátov.



Obchodný deficit USA s Vietnamom je tretí najvyšší po Číne a Mexiku. V roku 2024 vzrástol o 18 % na 123,5 miliardy USD (114,19 miliardy eur) podľa úradu amerického obchodného zástupcu. Vláda v Hanoji má preto obavy, že by mohla byť kľúčovým cieľom colnej politiky Bieleho domu, ktorá otriasla svetovými trhmi.



„Od 31. marca 2025 budú niektoré položky, ako sú autá, drevo, etanol, mrazené kuracie stehná, pistácie, mandle, čerstvé jablká, čerešne, hrozienka atď., podliehať novej preferenčnej sadzbe dovozného cla,“ uvádza sa vo vyhlásení na oficiálnom spravodajskom portáli vlády. Dovozné clá na niektoré autá sa pritom znížia na polovicu a sadzba na LNG klesne z 5 % na 2 %.



„Vietnam robí všetko pre to, aby zmiernil úder. Namiesto odvetných opatrení dáva a dúfa, že sa s ním bude zaobchádzať lepšie ako s väčšinou krajín,“ povedal pre AFP Bruno Jaspaert, generálny riaditeľ spoločnosti DEEP C Industrial Zones vo Vietname a predseda Európskej obchodnej komory v krajine.



Vietnam je výrobná veľmoc, ktorá je vo veľkej miere závislá od exportu a USA boli minulý rok jeho najväčším trhom. Veľa amerických spoločností tam postavilo továrne a čínske firmy tiež využívajú túto ázijskú krajinu na prístup na americký trh.



Vietnam počas prvého Trumpovho funkčného obdobia profitoval z obchodnej vojny medzi Pekingom a Washingtonom, keďže sa stal alternatívnym výrobným závodom v Ázii. Jeho obchodný prebytok so Spojenými štátmi sa v rokoch 2017 až 2023 zdvojnásobil.



Trump povedal, že clá sa budú vzťahovať na všetky krajiny, nielen na tie, ktoré majú najväčší prebytok v obchode s USA. V pondelok (31. 3.) však dodal, že bude „láskavý“ k obchodným partnerom.



Vietnamské ministerstvo financií minulý týždeň uviedlo, že zmeny ciel majú krajine pomôcť „zvládnuť komplikovaný a nepredvídateľný vývoj svetovej geopolitickej a ekonomickej situácie, najmä zmeny v hospodárskej, obchodnej a colnej politike“.



Hanoj minulý týždeň oznámil tiež, že umožní spoločnosti SpaceX Elona Muska spustiť svoju satelitnú internetovú službu Starlink ako súčasť pilotného programu, ktorý potrvá do konca roka 2030.



(1 EUR = 1,0815 USD)