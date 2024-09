Vietnamská ekonomika môže klesnúť v dôsledku vplyvu tajfúnu

Hanoj 15. septembra (TASR) - Rast vietnamskej ekonomiky môže v roku 2024 klesnúť o 0,15 % v pre vplyv tajfúnu Yagi, najsilnejšej búrky v Ázii v tomto roku. Oznámil to minister plánovania a investícií Nguyen Chi Dung. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Yagi, ktorý spôsobil zmätok v infraštruktúre a továrňach, Vietnam zatiaľ stál približne 40 biliónov dongov (1,45 miliardy eur), citovala štátna Vietnamská tlačová agentúra (VNA) ministra.



"Predpokladá sa, že tempo rastu hospodárstva sa v druhej polovici roka spomalí," uviedol. "Rast hrubého domáceho produktu (HDP) by sa mohol znížiť v 3 štvrťroku o 0,35 % a vo 4. štvrťroku 0,22 % v porovnaní so scenárom bez tajfúnu Yagi," dodal minister. Jeho rezort pritom ešte v júli predpovedal, že vietnamská ekonomika by mohla tento rok vzrásť o 7 %.



Krajina juhovýchodnej Ázie sa spamätáva z tajfúnu, ktorý si vyžiadal najmenej 281 mŕtvych a 67 nezvestných. Spôsobil tiež záplavy, ktoré zasiahli 190.000 hektárov ryžových polí, 48.000 hektárov plodín, ako sú kukurica a maniok, a poškodili takmer 232.000 domov v severnom Vietname.



Vláda v separátnom vyhlásení uviedla, že sa snaží kontrolovať infláciu a za celý tento rok dosiahnuť rast HDP približne o 7 % napriek dôsledkom tajfúnu Yagi.



(1 EUR = 27.555,96 VND)