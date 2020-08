Vietnamská firma VNG žaluje TikTok za požívanie pesničiek bez súhlasu

Hanoj 24. augusta (TASR) - Vietnamská technologická firma VNG žaluje populárnu čínsku aplikáciu TikTok pre krátke formy videa a tvrdí, že nemá dostatočné licencie na používanie pesničiek vo svojich videách. Uviedli to v pondelok nemenované zdroje z Vietnamu.



VNG obviňuje TikTok, že bez jeho súhlasu používa zvukové stopy, ktorá vlastní jeho dcérska firma Zing.



Podľa legálneho dokumentu z ľudového súdu v Hočiminovom meste VNG žiada TikTok o náhradu škody a požaduje, aby prestala používať hudbu Zing.



"Spoločnosť VNG požaduje, aby TikTok odstránil všetky hudobné segmenty prevzaté zo záznamov spoločnosti Zing, a to ako z aplikácie TikTok, tak aj z webových stránok, a odškodné za škody vo výške viac ako 221 miliárd dongov (8,03 milióna eur)," uvádza sa v dokumente.



VNG Corporation je technologická firma so sídlom vo Vietname, založená v roku 2004, známa svojimi online hrami, streamingom hudby a aplikáciami na posielanie správ.



Popularita TikToku vo Vietname sa zvyšuje. Má tam už 10 miliónov používateľov, ukázali oficiálne údaje. Niektorí držitelia hudobných práv však tvrdia, že spoločnosť TikTok nemá dostatočné licencie na piesne použité vo svojich videách.



"Spoločnosť TikTok zaviedla veľmi komplikovaný obchodný model, aby sa vyhla dodržiavaniu autorských práv vo Vietname," uviedla Vietnamská hudobná asociácia v odpovedi na otázky agentúr.