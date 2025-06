Vietnamská spoločnosť si objednala 100 lietadiel Airbus A321neo

Le Bourget 17. júna (TASR) - Vietnamský letecký dopravca Vietjet si objednal od Airbusu 100 modelov A321neo. Oznámil to v utorok európsky výrobca lietadiel na leteckom veľtrhu v Le Bourget pri Paríži. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Hodnota dohody sa odhaduje na takmer 13 miliárd USD (11,23 miliardy eur) podľa katalógových cien z roku 2018. Zahŕňa tiež opciu pre Vietjet, najväčšiu súkromnú leteckú spoločnosť vo Vietname, na nákup ďalších 50 lietadiel. „Táto nová dohoda predstavuje významný míľnik v našom strategickom partnerstve so spoločnosťou Airbus,“ povedala predsedníčka predstavenstva Vietjet Nguyen Thi Phuong Thao.



Výkonný viceprezident Airbusu Benoit de Saint-Exupéry poznamenal, že dohoda nasledovala tesne po objednávke spoločnosti Vietjet na 20 lietadiel A330neo so širokým trupom. A dodal, že tieto objednávky umožnia leteckej spoločnosti rozšíriť flotilu a efektívnejšie prispôsobovať kapacitu dopytu.



Vietjet už prevádzkuje flotilu viac ako 100 lietadiel Airbusu. Nguyen Thi Phuong Thao v utorok uviedla, že tieto moderné a efektívne lietadlá pomohli pri raste spoločnosti Vietjet, pomohli jej urobiť leteckú dopravu dostupnejšou, a to aj cenovo dostupnejšou pre milióny ľudí.



Airbus zase informoval, že do konca mája si viac ako 90 zákazníkov po celom svete objednalo vyše 7000 lietadiel A321neo, čo je jedno z najpredávanejších lietadiel Airbusu.



Dohoda s Vietjetom prišla deň po tom, ako Airbus oznámil objednávky na viac ako 100 lietadiel od saudských spoločností Riyadh Air a AviLease a poľskej leteckej spoločnosti LOT. Tieto obchody majú hodnotu takmer 20 miliárd USD v katalógových cenách z roku 2018, ktoré Airbus odvtedy postupne zrušil, pretože konečné predajné ceny sa líšia v závislosti od zmluvných podmienok a verzie lietadla.



Konkurent Airbusu, americký Boeing, medzitým uviedol, že sa na parížskom leteckom veľtrhu zameriava najmä na „podporu zákazníkov“ po minulotýždňovej havárii lietadla Boeing spoločnosti Air India.



(1 EUR = 1,1574 USD)