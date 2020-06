Vietnamský parlament schválil dohodu o voľnom obchode s EÚ

Hanoj 8. júna (TASR) - Vietnamský parlament jednomyseľne schválil dohodu o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ), ktorá ruší takmer všetky clá na tovar.



Hlasovanie vietnamského národného zhromaždenia nasledovalo po schválení dohody Európskym parlamentom vo februári. Podľa internetovej stránky vietnamskej obchodnej a priemyselnej komory by sa dohoda mala začať uplatňovať v júli po tom, ako ju schvália všetky vlády.



Podľa dohody EÚ a Vietnam odstránia 99 % všetkých ciel. Dohoda tiež zníži necolné prekážky, ktorým čelí EÚ, a zároveň otvorí vietnamský trh služieb a verejného obstarávania spoločnostiam z EÚ.



Obchod medzi EÚ a Vietnamom dosiahol minulý rok 56,45 miliardy USD (50,72 miliardy eur), uviedol vietnamský colný úradu. Vývoz z Vietnamu do Európy v roku 2019 predstavoval 41,5 miliardy USD, čo zodpovedalo 16 % exportu z ázijskej krajiny.



Vietnamská ekonomika je závislá od exportu. Krajina v uplynulých dvoch desaťročiach podpísala viac ako tucet dohôd o voľnom obchode.



Podľa májovej správy Svetovej banky môže obchodná dohoda s EÚ zvýšiť hrubý domáci produkt (HDP) Vietnamu o 2,4 % a export o 12 % do roku 2030. Táto dohoda zrejme podnieti ďalšie zahraničné firmy, aby presunuli svoje prevádzky do Vietnamu, uviedla na svojej webovej stránke obchodná komora.



Vietnamský parlament schválil tiež zmluvu o ochrane investícií s Európskou úniou.



Obchodná dohoda pomôže Vietnamu aj pri oživení výrobného sektora a vývozu v čase, keď sa jeho ekonomika zotavuje z poklesu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,1130 USD)