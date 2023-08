Vietnamský výrobca obuvi pre Nike a Adidas zruší 1200 pracovných miest

Hanoj 23. augusta (TASR) - Jeden z najväčších vietnamských výrobcov obuvi pre značky, ako Nike, Adidas či Reebok tento rok už tretíkrát ruší pracovné miesta pre nedostatok objednávok. Uviedli to v stredu vietnamské štátne médiá. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Krajina v juhovýchodnej Ázii patrí medzi najväčších svetových exportérov odevov, obuvi a nábytku, ale jej hospodársky rast bol v prvej polovici roka pomalý, keďže export zasiahol pokles dopytu.



PouYuen Vietnam, divízia skupiny Pou Chen so sídlom na Taiwane, prepustí od konca augusta približne 1200 pracovníkov s trvalými zmluvami, keďže len niekoľko klientov jej zadalo nové objednávky, uviedol VnExpress s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa.



Firma patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Hočiminovom meste, komerčnom centre Vietnamu. V tomto roku je to už tretíkrát, čo znižuje počet pracovných miest. V máji oznámila prepustenie takmer 6000 zamestnancov s trvalými zmluvami po tom, ako vo februári prepustila takmer 3000 stálych zamestnancov.



Viac ako 217.000 ľudí prišlo o prácu vo Vietname počas 2. štvrťroka 2023, podľa tamojšieho štatistického úradu. Pracovali najmä pre výrobcov textilu, obuvi a elektroniky.