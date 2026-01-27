< sekcia Ekonomika
Vietor a slnko nedokážu vyrobiť elektrinu v Nemecku iba 15 dní v roku
Za posledné tri roky sa nepriaznivé podmienky pre tieto dva obnoviteľné zdroje energie vyskytovali v priemere iba v štyroch percentách všetkých dní.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. januára (TASR) - Veterná a solárna energia v Nemecku nedokáže vyrobiť elektrinu iba 15 dní v roku. Za posledné tri roky sa nepriaznivé podmienky pre tieto dva obnoviteľné zdroje energie vyskytovali v priemere iba v štyroch percentách všetkých dní, oznámila v utorok štátna rozvojová banka KfW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V minulom roku podľa výpočtov KfW, vychádzajúcich z údajov Spolkovej sieťovej agentúry, viac ako polovica (56 %) elektriny spotrebovanej v Nemecku pochádzala z vetra (29 %), slnka (16 %), biomasy a vodnej energie (11 %). Pri rozširovaní obnoviteľných zdrojov energie sú potrebné ďalšie kroky, uviedol hlavný ekonóm KfW Dirk Schumacher. V budúcnosti by sa podľa neho napríklad mohla efektívnejšie využívať výroba elektriny z biomasy v čase slabej veternej a slnečnej aktivity. „Dôležitou súčasťou riešenia je aj flexibilnejší dopyt, viac batériových úložísk a nové plynové elektrárne, ktoré bude možné v strednodobom horizonte prevádzkovať s využitím vodíka,“ priblížil Schumacher.
Podľa analýzy KfW všetky dni bez slnečného svitu a vetra v posledných rokoch v Nemecku pripadali na obdobie medzi októbrom a februárom. V roku 2023 sa vyskytlo 14 dní so slabým vetrom a slnkom, v roku 2024 ich bolo 12 a v minulom roku 19.
