Vietor by mal zabezpečovať asi tretinu spotreby elektriny v Japonsku

Tokio 29. mája (TASR) - Japonská asociácia pre veternú energiu (JWPA) plánuje do polovice tohto storočia prudko zvýšiť kapacitu energie z vetra s cieľom dosiahnuť zhruba tretinový podiel tejto energie na celkovej spotrebe elektriny v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.



JWPA oznámila, že do roku 2050 plánuje zvýšiť kapacitu veternej energie v krajine z terajších necelých 5 gigawattov (GW) na zhruba 140 GW. Na celkovej spotrebe elektrickej energie v krajine by sa mal vietor podieľať viac než 30 %, pričom Japonsko by zároveň splnilo svoj cieľ dosiahnuť do uvedeného roku uhlíkovú neutralitu.



Práve energia z vetra je kľúčovou v rámci japonských plánov v oblasti obnoviteľných zdrojov. Vláda však postupuje pomaly a jej cieľ dosiahnuť v roku 2040 kapacitu veternej energie na úrovni 45 GW je výrazne menej ambiciózna než v prípade asociácie.



Tá uviedla, že Japonsko, ktoré je piatym najväčším producentom CO2 na svete, by malo omnoho výraznejšie zvyšovať kapacitu energie z vetra, pričom by malo investovať najmä do výstavby veterných parkov na mori. Podľa JWPA by z uvedených 140 GW do roku 2050 mali 100 GW predstavovať veterné parky na mori, z toho 40 GW pevne ukotvené a 60 GW plávajúce veterné parky.



Inštalovaná kapacita veterných elektrární v Japonsku ku koncu minulého roka dosahovala menej než 5 GW. Z toho v prípade veterných parkov na mori to bolo iba 0,14 GW.