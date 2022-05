Vigoda: Mojou povinnosťou je dbať o efektívne využívanie majetku

Bratislava 2. mája (TASR) - Povinnosťou štatutára štátneho podniku Lesy SR je dbať o efektívne využívanie štátneho majetku. Uviedol to v pondelok poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda v reakcii na medializované informácie o prenájme chaty v poľovnom revíri Pata.



"Predmetná poľovnícka chata sa nachádza uprostred poľovného revíru, ktorý prenajali poľovníckej spoločnosti Čierny vŕšok moji predchodcovia. Keďže zmluva o užívaní poľovného revíru Pata je tohto času platná a účinná do 22. februára 2026, pravdepodobnosť jej prenájmu je pre iného nájomcu prakticky nulová, na rekreačné účely je pre štátny podnik nevyužiteľná. Keďže mojou povinnosťou ako štatutára je dbať o efektívne využívanie štátneho majetku, odmietnutie tohto prenájmu by bolo v rozpore s touto základnou povinnosťou," spresnil Vigoda.



"Ak v budúcnosti vzniknú okolnosti, za ktorých bude možné prenájom revíru Pata s dnešným nájomcom ukončiť, bez meškania a veľmi rád tak urobím a zároveň aj zruším zmluvu na prenájom chaty. Napriek tomu, že je podpísaná na dobu neurčitú, je možné ju vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou," poznamenal poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR.



Upozornil, že z danej zmluvy má štátny podnik takmer trojnásobné nájomné v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. "Toto nájomné je každoročne zvyšované minimálne o infláciu. Tento postup zvyšovania nájomného je štandardný aj pri ostatných zmluvách. Štátny podnik má uzatvorených približne 22.700 nájomných zmlúv,“ dodal Vigoda.



"Z portálu dennikn.sk som sa v piatok (29. 4.) podvečer dozvedel, že poverený generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda predĺžil nájomnú zmluvu na inkriminovanú chatu opäť skupine Bödörovcov. Za podmienok, ktoré v hospodárskej výslednici pre Lesy SR nič neznamenajú. Som tímový hráč, avšak musím sa absolútne dištancovať od tohto absurdného činu jedného z riaditeľov mne podriadených organizácií. Morálny aspekt musí v takomto prípade jednoznačne zvíťaziť nad ekonomickým hľadiskom, aj keby bolo akokoľvek výhodné, čo opakujem, ani nie je tento prípad," uviedol v sobotu (30. 4.) minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



"Ako minister pôsobím v rezorte, kde je mojím prvoradým cieľom jeho očista. Bez naplnenia tohto primárneho cieľa nie je možná zmena v našej spoločnosti. Nie som len minister, som aj občan tejto krajiny a som otec dospievajúcich synov. Do politiky som vstúpil najmä preto, aby som prispel k zmene myslenia v našej spoločnosti. Tomuto svojmu presvedčeniu zostávam verný. Lesy SR majú slúžiť našej krajine, na tento účel boli zriadené. Pevne verím, že nájdem spôsob, ako napraviť to, čo sa tam momentálne deje," dodal Vlčan.