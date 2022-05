Világi: Prechodné obdobie je dôležité pre energetickú bezpečnosť

Bratislava 5. mája (TASR) – Bratislavská rafinéria Slovnaft zásobuje svojimi výrobkami nielen Slovensko, ale takmer dve tretiny svojej produkcie exportuje do krajín strednej Európy ako Poľsko, Česká republika a Rakúsko. Firma preto pozitívne vníma, že pre slovenskú vládu je dôležitá energetická bezpečnosť krajiny, ale aj širšieho regiónu, uviedol pre TASR v reakcii na Slovenskom požadované trojročné prechodné obdobie na odchod od ruskej ropy predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi. Prípadné prechodné obdobie podľa neho Slovnaft využije na posilnenie dodávok ropy cez ropovod Adria.



"Slovensko je vďaka Slovnaftu v produkcii palív a iných produktov sebestačné, čo je nesporná výhoda v porovnaní s inými krajinami EÚ. Zároveň však musíme rešpektovať našu historickú geografickú polohu a jej výhody, ale i nevýhody," uviedol Világi. Zdôraznil solidaritu s krajinami, ktoré nie sú v produkcii palív sebestačné. “Tento postoj je zároveň kľúčovým pre jednotu EÚ, keď si štát uvedomuje svoje postavenie voči susedom. Súčasne vnímame, že podobný postoj a výnimky si postupne uplatňujú aj ďalší členovia EÚ v rôznych aspektoch sankčného mechanizmu,” doplnil.



Šéf Slovnaftu pripomenul, že Slovensko je vnútrozemský štát a nemá prístup k moru, tak ako napríklad Poľsko, Litva, Chorvátsko, Bulharsko, Rumunsko či ďalšie štáty EÚ. "Preto sme ako Skupina MOL v minulosti iniciovali rekonštrukciu alternatívnej trasy voči ropovodu Družba. Dnes sa ukazuje, že investície do ropovodu Adria, ktoré sa urobili v dobrých časoch, nám umožňujú prísun alternatívnych dodávok ropy, ktoré od roku 2016 postupne v menších objemoch realizujeme," dodal Világi s tým, že prípadné prechodné obdobie firma využije na ďalšie posilnenie týchto dodávok, ako aj na nevyhnutné technologické úpravy v rafinérii.



Časť odbornej verejnosti, ktorá zastáva okamžité odstrihnutie od dodávok ruskej ropy, si podľa neho nie je vedomá všetkých súvislostí a následkov z toho vyplývajúcich a nenesie žiadnu zodpovednosť.



Embargo na dovoz ruskej ropy navrhla tento týždeň v šiestom balíku sankcií Európska komisia (EK). Šéfka EK Ursula von der Leyenová v stredu (4.5.) v Európskom parlamente (EP) predstavila balík sankcií proti Rusku, ktorý okrem iného prináša aj ropné embargo. Stanovuje postupné ukončenie európskych dovozov ruskej ropy v období šiestich až ôsmich mesiacov, do konca roku 2022. Výnimku majú dostať Maďarsko a Slovensko, krajiny, ktoré sú úplne závislé od dodávok ropy prúdiacej cez ropovod Družba. Obe krajiny by podľa návrhov eurokomisie mali mať možnosť nakupovať ruskú ropu aj v roku 2023.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v stredu uviedol, že Slovensko požaduje na ukončenie dovozu ropy trojročný odklad. O výnimku má záujem aj Česko či Bulharsko. Ďalšou krajinou, ktorá odoberá ruskú ropu cez ropovod, je Maďarsko, to však embargo úplne odmieta a plánuje ho vetovať. Diskusia o sankčnom balíku zatiaľ nie je uzavretá.