Villeroy: ECB by mohla depozitnú sadzbu stlačiť na 2 % do leta

Paríž 22. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla depozitnú sadzbu znížiť na 2 % do leta. Povedal to guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



"Vzhľadom na to, kde sme dnes, tak na úrovni 2 % by sme mohli byť do nadchádzajúceho leta," povedal Villeroy v rozhovore pre ekonomický časopis Alternatives Economiques.



Na ostatnom zasadnutí 30. januára ECB znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom depozitná sadzba klesla na 2,75 %. Ako dôvod predstavitelia ECB uviedli zmierňovanie inflácie a zároveň slabý výkon ekonomiky eurozóny.



Vyjadrenia guvernéra francúzskej centrálnej banky sú tak do veľkej miery v súlade s očakávaniami investorov, podľa ktorých by banka mohla do septembra stlačiť úrokové sadzby o viac než 70 bázických bodov. Analytici oslovení agentúrou Bloomberg predpokladajú, že v budúcom roku by depozitná sadzba mohla klesnúť na 1,75 %.



K tomu sa Villeroy vyjadriť nechcel. Ako povedal, súčasná neistota na globálnom trhu dlhodobejšie prognózy do veľkej miery komplikuje. Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční o necelé dva týždne.