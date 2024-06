Villeroy: ECB dosiahne inflačný cieľ napriek kolísaniu údajov

Paríž 11. júna (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) vráti infláciu v eurozóne späť na svoju cieľovú úroveň 2 % do budúceho roka, napriek očakávanému kolísaniu mesačných údajov v tomto roku. Vyhlásil to v utorok člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB minulý týždeň znížila svoje kľúčové úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu z rekordného maxima, ale neprijala žiadne záväzky ohľadne ich ďalšej redukcie v dôsledku vysokého tempa rastu miezd a prognóz ďalšieho zrýchlenia inflácie.



Villeroy na finančnej konferencii v Paríži v utorok povedal, že mesačné údaje o inflácii budú kolísavé v dôsledku bázického efektu v súvislosti s vývojom cien v energetike. Predstavitelia banky sa preto budú viac "riadiť vyhliadkami" a budú dôkladnejšie sledovať prognózu inflácie, uviedol.



"Sme presvedčení, že ak nedôjde k vonkajšiemu šoku, vrátime infláciu späť k nášmu cieľu na úrovni 2 % do budúceho roka a dosiahneme ho skôr mäkkým ako tvrdým pristátím," dodal.



Villeroy, ktorý je tiež šéfom francúzskej centrálnej banky, zopakoval výzvu na postupné budúce pohyby úrokových sadzieb.