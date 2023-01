Villeroy: ECB ešte nevyhrala boj s infláciou

Davos 19. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) ešte nevyhrala svoj boj s vysokou infláciou, takže jej usmernenia týkajúce sa výrazného zvyšovania úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch zostávajú v platnosti. Uviedol to šéf francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau na výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ECB od júla zvýšila sadzby o 2,5 percentuálneho bodu a naznačila, že vo februári a možno aj v marci je možný ich nárast o 50 bázických bodov. Banka sa tak snaží dostať infláciu v eurozóne do roku 2025 späť na svoju cieľovú úroveň 2 % z aktuálnych 9,2 % v decembri 2022.



"Musíme zachovať kurz v našom boji proti inflácii, ešte nemáme vyhraté," povedal Villeroy.



Jeho komentáre prichádzajú po správe agentúry Bloomberg, že niektorí politici zvažujú menšie zvýšenie úrokov v marci.



Zdá sa, že Villeroy to odmietol s tým, že usmernenia prezidentky ECB Christine Lagardeovej týkajúce sa zvýšenia úrokov o 50 bázických bodov vo februári a možno aj na nasledujúcich zasadnutiach zostávajú v platnosti.



Miera inflácie v eurozóne by mohla dosiahnuť vrchol v prvej polovici roka 2023 a koncom roka 2024, alebo začiatkom roka 2025 by mohla klesnúť k 2-percentnému cieľu ECB, povedal.



Villeroy bol tiež relatívne optimistický pokiaľ ide o rast a tvrdil, že recesii v eurozóne, ktorá je súčasťou základnej prognózy ECB, sa možno podarí vyhnúť vzhľadom na nedávne ukazovatele. Tie totiž ukázali, že ekonomická aktivita v Európe je odolnejšia, ako sa očakávalo. Eurozóna by sa tak mohla tento rok vyhnúť recesii, čo ešte pred tromi mesiacmi nikto nečakal, dodal Villeroy.