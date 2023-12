Villeroy: ECB ponechá sadzby nejaký čas vysoké, aby inflácia klesla

Paríž/Vilnius 19. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v budúcom roku zníži náklady na pôžičky. Ale až po tom, ako ich ponechá na historickom maxime dostatočne dlho na to, aby zabezpečila pokles inflácie. Vyhlásil to v utorok člen Rady guvernérov a šéf francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Predstavitelia banky stále viac diskutujú o znížení úrokových sadzieb, napriek tomu, že prezidentka ECB Christine Lagardová sa tejto téme vyhýba. Villeroy je za to, aby úroková sadzba vkladov zostala na historickom maxime 4 %, kým to bude potrebné, ale povedal tiež, že ďalším krokom bude takmer určite jej zníženie.



"Medzi zvýšením sadzieb, ktoré je ukončené (ak nedôjde k mimoriadnej situácii) a znížením, ku ktorému by malo dôjsť niekedy v roku 2024, existuje stagnácia," povedal Villeroy v utorok pre rozhlasovú stanicu France Inter. Dodal, že bude trvať na stagnácii a trpezlivosti, pretože ak ECB zníži sadzby príliš skoro, riskuje opäť problémy s infláciou.



ECB sa minulý týždeň rozhodla ponechať úrokové sadzby nezmenené už druhé zasadnutie po sebe po viac ako roku neúprosného sprísňovania menovej politiky. Podľa Lagardovej sa o znížení úrokov pri tejto príležitosti nehovorilo. Trhy napriek tomu stavili na zníženie úrokov ECB už na jar budúceho roka po zmene postoja amerického Federálneho rezervného systému (Fed).



Aj guvernér litovskej centrálnej banky Gediminas Šimkus v separátnom vyhlásení zopakoval postoj mnohých kolegov z ECB, podľa ktorých trhy predčasne špekulujú o znižovaní úrokových sadzieb.



Utorkové údaje Eurostatu potvrdili, že medziročná miera inflácie v eurozóne v novembri klesla na 2,4 % a priblížila sa viac k cieľu ECB na úrovni 2 %.



Villeroy poznamenal, že akékoľvek zníženie nákladov na pôžičky v budúcom roku bude založené na údajoch z ekonomiky. A bude sa o ňom rozhodovať nezávisle od opatrení Fedu.



Pokiaľ ide o francúzsku ekonomiku, tamojšia centrálna banka aktualizovala svoje prognózy a očakáva v tomto roku rast ekonomiky o 0,8 %, v budúcom roku o 0,9 % a v roku 2025 o 1,3 %.



Miera inflácie by pritom mala v roku 2025 dosiahnuť 1,8 %. V tomto roku banka predpovedá priemernú infláciu vo Francúzsku na úrovni 5,7 % a v roku 2024 jej pokles na 2,5 %.



"Veci idú správnym smerom, pokiaľ ide o infláciu, ktorá je hlavným problémom Francúzov," povedal Villeroy.



Podľa Villeroya je aktualizovaná prognóza lepšia ako najhorší scenár spred roka, ktorý predpovedal rekordnú infláciu, recesiu a masívnu nezamestnanosť.



"Úrokové sadzby zohrali úlohu pri spomalení ekonomiky, ale nastalo akési mäkké pristátie (spomalenie inflácie bez recesie)," povedal Villeroy. "Teraz musíme byť proporcionálni pri stanovovaní úrokových sadzieb: takže najskôr stabilita a zníženie pravdepodobne v roku 2024."