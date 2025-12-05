< sekcia Ekonomika
Villeroy: ECB si musí nechať všetky možnosti otvorené
Hoci sa inflácia v 20 krajinách eurozóny minulý mesiac mierne zrýchlila na 2,2 %, väčšinu roka sa pohybovala blízko cieľa ECB na úrovni 2 %.
Autor TASR
Paríž 5. decembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) si musí ponechať otvorené všetky možnosti pri rozhodovaní o úrokových sadzbách na nadchádzajúcich zasadnutiach, pretože inflačné riziká smerom nadol sú rovnako veľké ako smerom nahor. Vyhlásil to v piatok Francois Villeroy de Galhau, člen Rady guvernérov ECB a šéf francúzskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Hoci sa inflácia v 20 krajinách eurozóny minulý mesiac mierne zrýchlila na 2,2 %, väčšinu roka sa pohybovala blízko cieľa ECB na úrovni 2 %. Villeroy skonštatoval, že výhľad inflácie môže ovplyvniť na jednej strane fragmentácia globálneho hodnotového reťazca a zvýšené verejné výdavky v Nemecku a na strane druhej pomalší rast miezd, silnejšie euro a lacnejší dovoz z Číny.
Riziká pre cenovú stabilitu sú v súčasnosti rovnako nízke v oboch smeroch, povedal Villeroy na konferencii vo francúzskej centrálnej banke. Rozhodnutia o úrokoch sa preto budú opierať o čerstvé údaje na jednotlivých zasadnutiach banky. „Jedinou pevnou hodnotou je náš dvojpercentný inflačný cieľ. Nevylučujeme žiadne politické opatrenia,“ dodal.
