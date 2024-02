Villeroy: ECB tento rok pravdepodobne zníži úrokové sadzby

Paríž 9. februára (TASR) - Európska centrálna (ECB) pravdepodobne zníži úrokové sadzby v roku 2024, keďže tempo rastu spotrebiteľských cien sa do budúceho roka spomalí a klesne na 2 %. Uviedol to guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB France Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Tento rok pravdepodobne znížime sadzby, pretože robíme pokroky v boji proti inflácii," povedal v piatok v rozhovore televíziu LCI. Poznamenal pritom, že inflačná kríza v eurozóne sa blíži ku koncu a región je na správnej ceste, aby ju prekonal.



Trhy stavili na prvé zníženie úrokových sadzieb ECB už v apríli, aj keď sa zdá, že väčšina predstaviteľov banky uprednostňuje jún.



Villeroy už predtým povedal, že žiadny dátum nie je vylúčený a na nadchádzajúcich stretnutiach je možné všetko, pričom rozhodnutie bude závisieť od údajov z ekonomiky.



Jeho lotyšský kolega náprotivok Martinš Kazaks v piatok zase uviedol, že nádeje investorov na uvoľnenie menovej politiky na jednom z nasledujúcich dvoch stretnutí môžu byť príliš "agresívne".



"Momentálne existujú očakávania, že úrokové sadzby by sa mohli znížiť už na jar, v marci alebo apríli, no nebol by som optimistom," povedal Kazaks pre Latvijas Radio. "Bol by som opatrný a počkal by som, kým sa skončí príbeh o inflácii. Potom môžeme bezpečne dýchať a sadzby sa môžu postupne znižovať," dodal.