Villeroy: ECB tento rok sadzby zníži, termín je však otvorený

Davos 16. januára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) nad infláciou zatiaľ ešte nevyhrala, dá sa však očakávať, že jej ďalším krokom bude zníženie úrokových sadzieb niekedy počas tohto roka. Kedy, to je však zatiaľ otvorené. Povedal to v utorok počas výročného zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ak nedôjde k nejakým nečakaným prekvapeniam, sledujeme najmä vývoj na Blízkom východe, naším ďalším krokom bude zníženie úrokových sadzieb. Bude to niekedy počas tohto roka, čo sa však týka presnejšieho dátumu, k tomu sa nebudem vyjadrovať," povedal Villeroy na panelovej diskusii v Davose.



Miera inflácie v eurozóne sa v závere roka mierne zrýchlila, najmä v dôsledku rastu cien potravín. Medziročná miera inflácie v menovom bloku dosiahla v decembri 2,9 % oproti novembrovej hodnote 2,4 %.



Villeroy je ďalším, ktorý potvrdil očakávané znižovanie úrokových sadzieb, avšak signalizoval, že v najbližšom období to najskôr nebude. Rovnako sa v týchto dňoch vyjadrili prezident nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel, guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann či koncom minulého týždňa hlavný ekonóm ECB Philip Lane. Ten uviedol, že ostatné údaje o inflácii potvrdzujú súčasný postoj ECB, že otázka znižovania úrokových sadzieb nie je momentálne na programe dňa.



ECB predpokladá, že miera inflácie bude väčšinu tohto roka oscilovať medzi 2,5 % a 3 %. Viacerí bankári preto uviedli, že akékoľvek diskusie o znižovaní úrokových sadzieb pred zverejnením údajov o vývoji miezd za 1. kvartál, ktoré budú známe v máji, by boli predčasné.