Villeroy: ECB zníži úrokové sadzby skôr v júni ako v apríli

Paríž 13. marca (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) tento rok zníži náklady na pôžičky, pričom k prvému kroku dôjde pravdepodobne skôr v júni ako v apríli. Uviedol to guvernér francúzskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Francois Villeroy de Galhau pre rozhlasovú stanicu France Info. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



"Pravdepodobne znížime úrokové sadzby počas jari," povedal Villeroy v rádiu France Info, s tým, že jar v Európe trvá do 21. júna.



Rada guvernérov má naplánované stretnutia na 11. apríla a 6. júna a júnový termín je podľa Villeroya pravdepodobnejší, keďže predstavitelia ECB sú veľmi pragmatickí. Poznamenal pritom, že všetko bude závisieť od údajov z eurozóny.



Aj ďalší predstavitelia ECB naznačili, že až na júnovom stretnutí sa pravdepodobne začne úroková sadzba z vkladov znižovať zo súčasnej rekordnej úrovne 4 %.



Jeho lotyšský kolega Martinš Kazaks v stredu v samostatnom príspevku uviedol, že ak sa hospodárstvo eurozóny "bude vyvíjať v súlade s prognózami ECB, rozhodnutie o začatí znižovania úrokových sadzieb by mohlo byť prijaté na niektorom z najbližších stretnutí".



Belgický člen Rady guvernérov Pierre Wunsch bol menej konkrétny, pripustil len, že ECB bude musieť nakoniec znížiť sadzby bez toho, aby si jej predstavitelia boli úplne istí, že inflácia sa vracia k cieľu banky na úrovni 2 %.



Aj šéfka ECB Christine Lagardová začiatkom tohto mesiaca naznačila, že k dlho očakávanému zníženiu úrokových sadzieb dôjde skôr na zasadnutí centrálnej banky začiatkom júna ako v apríli.



Villeroyove komentáre prišli deň po tom, ako francúzska centrálna banka znížila svoju prognózu jadrovej inflácie, ktoré nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, na rok 2024 na 2,4 % z 2,8 % v decembrovom odhade.



Zopakoval tiež, že miera inflácie vo Francúzsku by mala v budúcom roku klesnúť na 2 %.



Okrem toho francúzska centrálna banka v utorok (12. 3.) znížila svoju prognózu rastu domácej ekonomiky v roku 2024 na 0,8 % z 0,9 % v decembri.