Villeroy: Francúzska ekonomika v budúcom roku pravdepodobne vzrastie

Paríž 9. decembra (TASR) - Francúzska ekonomika v budúcom roku pravdepodobne mierne vzrastie. Uviedol to v piatok šéf francúzskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Nemôžem vylúčiť recesiu, ale toto nie je náš základný scenár," povedal Villeroy, člen menového výboru Európskej centrálnej banky (ECB), pre rádio franceinfo. Dodal, že v budúcom roku zatiaľ počíta s "pravdepodobnosťou mierneho pozitívneho rastu".



Francúzska centrálna banka má na budúci týždeň zverejniť podrobnejšiu prognózu pre druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny.



Začiatkom tohto roka banka predpovedala v roku 2023 ekonomike výkon v rozsahu od -0,5 % do 0,8 %, pričom uviedla, že ekonomická neistota jej neumožňuje poskytnúť presnejšiu prognózu.



Centrálna banka vo svojom najnovšom mesačnom výhľade uviedla, že francúzske hospodárstvo je na dobrej ceste ukončiť rok s mierne pozitívnym rastom vo 4. štvrťroku. "To sa pravdepodobne premietne do nárastu o 2,6 % za celý tento rok," dodal Villeroy.



Informoval tiež, že úroková sadzba obľúbeného francúzskeho bankového sporiaceho produktu "Livret A" momentálne na úrovni 2 % sa vo februári zvýši.